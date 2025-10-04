Quân đội Israel 'nhận lệnh giảm cường độ tác chiến' ở Dải Gaza

Quân đội Israel dường như đã được lệnh đình chỉ tấn công Gaza City, sẵn sàng thực thi thỏa thuận hòa bình do ông Trump đề xuất.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo tư lệnh Eyal Zamir đã triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt để "đánh giá tình hình đặc biệt trước những diễn biến mới". Ông Zamir dẫn "chỉ đạo từ thượng tầng chính trị" và yêu cầu các lực lượng sẵn sàng triển khai giai đoạn một trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải thoát con tin, song không tiết lộ chi tiết.

Thông báo cũng xác nhận IDF đã được lệnh đình chỉ chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát toàn bộ Gaza City và chuyển sang ưu tiên phòng thủ, nhấn mạnh "an toàn của binh sĩ là ưu tiên hàng đầu".

Truyền thông Israel trước đó dẫn nguồn thạo tin cho hay IDF đã "nhận lệnh giảm cường độ tác chiến xuống mức tối thiểu", trong đó các đơn vị lục quân chỉ được phép thực hiện nhiệm vụ phòng thủ.

Thiết giáp và bộ binh Israel tác chiến tại Gaza City ngày 30/9. Ảnh: IDF

Văn phòng Thủ tướng Israel đêm 3/10 ra thông cáo ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, sau khi Hamas phản hồi về kế hoạch này.

"Israel đã sẵn sàng thực thi ngay giai đoạn đầu kế hoạch của ông Trump, nhằm giải thoát toàn bộ con tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông để chấm dứt chiến tranh, trên cơ sở những nguyên tắc do Israel đề ra, phù hợp với tầm nhìn của ông Trump", thông cáo có đoạn.

Dù vậy, tuyên bố không nhắc tới yêu cầu ngừng ngay lập tức các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza, vốn được ông Trump nhấn mạnh là điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn cho con tin.

Hamas ngày 3/10 gửi văn bản phản hồi kế hoạch 20 điểm của ông Trump, tuyên bố đồng ý trao trả toàn bộ con tin Israel, khẳng định sẵn sàng lập tức bước vào đàm phán qua các kênh trung gian để thảo luận chi tiết thực thi kế hoạch hòa bình.

Hamas khẳng định "sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan độc lập gồm các nhân vật kỹ trị, trên cơ sở đồng thuận dân tộc Palestine và được các nước Arab, Hồi giáo ủng hộ".

Tuy nhiên, nhóm không đề cập điều kiện giải giáp và phi quân sự hóa Gaza như Israel và Mỹ mong muốn, cũng không chấp nhận ý tưởng Israel rút quân theo từng giai đoạn.

Vị trí Gaza City và những khu đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Israel mở chiến dịch tại Dải Gaza sau khi Hamas đột kích vào loạt thành phố và khu dân cư giáp biên giới ngày 7/10/2023. Vụ đột kích khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Israel cho biết còn 48 con tin ở Dải Gaza sau nhiều cuộc trao đổi và chiến dịch giải cứu, trong đó 20 người vẫn sống.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 66.000 người Palestine đã thiệt mạng trong hai năm chiến sự, nhiều khu vực bị san phẳng và khủng hoảng nhân đạo ngày một nghiêm trọng. Dù nhiều nước và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, chính phủ Netanyahu khẳng định nước mình chỉ thực thi quyền tự vệ.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Reuters)