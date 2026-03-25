Quân đội Iran bác tin đàm phán với ông Trump

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ tin Iran đàm phán với Mỹ, sau khi ông Trump tuyên bố hai bên đang đối thoại.

"Mức độ bất đồng nội bộ giữa các người đã tới ngưỡng có thể tự đàm phán với nhau rồi ư? Đừng gọi thất bại của các người là một thỏa thuận", hãng thông tấn Fars ngày 25/3 dẫn lời trung tướng Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran.

Tướng Zolfaghari nói thêm sẽ giá dầu hay trật tự cũ sẽ không thể quay trở lại như trước cho đến khi "ý chí của dân tộc Iran được thực thi".

Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya. Ảnh: JPost

"Điều này sẽ chỉ xảy ra khi ý nghĩ chống lại dân tộc Iran hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi suy nghĩ của các ông. Tuyên bố của chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên vẫn luôn là: Những người như chúng tôi sẽ không bao giờ hòa hợp với những kẻ như các ông. Không phải bây giờ và mãi mãi cũng vậy", ông Zolfaghari nhấn mạnh.

Tuyên bố được tướng Zolfaghari nhằm đáp trả thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran "đang rất mong muốn đạt thỏa thuận" và Washington đang "đối thoại với một lãnh đạo cấp cao" của Iran nhưng không nêu cụ thể.

Ông Trump nhận định Iran đã "thay đổi chế độ" sau cái chết của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức hàng đầu, do các lãnh đạo hiện nay ở nước này "rất khác" so với những người trước đó.

Lãnh đạo Mỹ cũng thông báo hoãn thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện ở Iran trong 5 ngày, trong lúc Washington đối thoại với Tehran. Ông Trump còn tuyên bố ẩn ý rằng Iran đã trao cho Mỹ "món quà rất lớn" liên quan đến dầu khí.

Tuy nhiên, Mohammed Vall, phóng viên thường trú của Al Jazeera ở Tehran, cho hay các quan chức Iran mà ông tiếp xúc đều bác bỏ thông tin họ đang đàm phán với Mỹ và lập trường của nước này vẫn không đổi. "Chiến sự vẫn đang diễn ra và không ai nói về ngoại giao cả", Vall cho hay.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày tuyên bố đã phóng đợt tên lửa thứ 80 nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

IRGC cho biết đã tấn công một căn cứ quân sự ở Safad phía bắc Israel, cũng như những cơ sở ở các thành phố Tel Aviv, Kiryat Shmona và Bnei Brak. Lực lượng này cũng nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào Iran cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tại Tehran và một số thành phố như Isfahan, người dân vẫn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Mỹ đến nay chưa thông báo về kế hoạch đàm phán cụ thể nào với Iran, và cũng chưa có bất cứ quan chức cấp cao nào của Iran xác nhận đang trao đổi với Mỹ.

CNN ngày 24/3 dẫn hai nguồn tin khu vực cho biết đại diện Iran đã thông báo với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ muốn nối lại đàm phán với Phó tổng thống JD Vance, người được xem là có thiện chí hơn với mong muốn chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những người này là ai và đang giữ vai trò gì ở Iran.

Masood Khan, cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ và Liên Hợp Quốc, nói rằng ngoài những bản tin trên truyền thông và tuyên bố của lãnh đạo Mỹ, các bên vẫn cần một "lối thoát ngoại giao" để hạ nhiệt cuộc chiến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, hai bên vẫn còn khoảng cách lớn về niềm tin, đặc biệt là phía Tehran, bởi Mỹ đã phát động chiến dịch hiện nay khi đang đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, CNN, JPost)