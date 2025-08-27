VnExpress Thời sự
Quân - dân hòa giọng ở Ba Đình

Hà NộiChiều 27/8, các đoàn quân và dàn khí tài lần lượt tiến vào khu vực Ba Đình; trên nhiều tuyến phố, bộ đội mang loa, micro hát cùng người dân trước giờ sơ duyệt.

- Sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an, 13 khối quần chúng.

- Mở đầu là rước đuốc truyền thống, chào cờ, hát quốc ca; 21 phát đại bác khai hỏa tại SVĐ Mỹ Đình. Bốn khối nghi trượng gồm: Quốc huy, cờ Đảng - Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh.

- Khối diễu binh, diễu hành: Lực lượng vũ trang (quân đội, công an), khối quần chúng.

- Xe, pháo, khí tài: xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an

- Diễu binh trên biển (truyền hình từ Cam Ranh, Khánh Hòa): Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5.

- Quân đội quốc tế tham gia: Nga, Lào, Campuchia.

- Diễu binh lực lượng vũ trang và khí tài kéo dài gần 1 tiếng; sau cùng là 13 khối quần chúng gồm cựu chiến binh, trí thức, báo chí...

Mới nhất Cũ nhất

  • "Như có Bác trong ngày đại thắng" vang khắp phố phường Thủ đô

    Trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Cửa Nam, Tràng Tiền, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân cùng nhau hát vang Như có Bác trong ngày đại thắng, Nối vòng tay lớn. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để truyền trực tiếp hình ảnh diễu binh.

    Ban tổ chức phát nhạc cách mạng phối khí hiện đại, các tình nguyện viên bắt nhịp để hàng nghìn người hòa giọng. Không khí sôi động như một "concert" đường phố, khi khắp ngõ ngách Thủ đô rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

    Người dân quẩy concert ở Cửa Nam, Tràng Tiền
     
     

    Người dân hát, nhảy theo nhạc tại khu vực Cửa Nam, Tràng Tiền. Video: Giang Huy - Hiếu Lương

    trangtien-1756296392-175629657-2651-8646

    Trước Nhà hát Lớn được lắp màn hình led siêu lớn trình chiếu hình ảnh diễu binh. Ảnh: Hiếu Lương

    3674713961689998679-1756295998-9665-7080

    Phố Hàng Cháo "nhuộm" đỏ màu cờ, sắc áo người xem diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành

    4c7c3141fa0f7151281e-175629603-5662-7215

    Người dân khu vực Cổ Tân ca hát đợi đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

    6098ddcb10859bdbc294-175629643-6857-1991

    Tình nguyện viên "selfie" với người dân hai bên đường. Ảnh: Thanh Tùng

  • Khối rước đuốc tập dượt

    Trên đường duyệt trước Lăng Bác, thành viên rước đuốc tập dượt trước giờ sơ duyệt hơn một tiếng. Ngọn lửa truyền thống sẽ được đưa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình và thắp sáng trên đài.

    badinh5-1756294672-1121-1756294841.jpg

    Các thành viên khối rước đuốc truyền thống. Ảnh: Đức Đồng

    badinh6-1756294708-1854-1756294842.jpg

    Lực lượng xếp chữ trên khán đài. Ảnh: Đức Đồng

  • Bộ đội mang loa hát cùng người dân

    9b5b7e7c6532ee6cb723-175629407-2223-2791

    Bộ đội Pháo binh mang loa, mic hát cùng người dân trước giờ sơ duyệt. Ảnh: Phạm Dự

    9bd528f633b8b8e6e1a9-175629407-5917-2273

    Ảnh: Phạm Dự

    741de331f87f73212a6e-175629408-8677-9150

    Ảnh: Phạm Dự

    cdb9542b5f65d43b8d74-175629429-5149-4676

    Ảnh: Phạm Dự

    67858317885903075a48-175629429-1343-4462

    Ảnh: Phạm Dự

    Quân dân hát
     
     

    Bộ đội và người dân cùng hát "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Video: Phạm Dự

  • Các nữ quân nhân, dân quân thả tim gửi đồng bào

    z6950788645761-66276729fb0ecd7-6599-4399

    Nữ chiến sĩ Khối sĩ quan gìn giữ hòa bình chào người dân. Ảnh: Tùng Đinh

    z6950788748108-1ba6c99f2252250-2376-4232

    Các nữ chiến sĩ Khối nữ quân nhạc chào người dân bên đường. Ảnh: Tùng Đinh

    z6950788692323-b65236b7474ed12-8133-2806

    Nữ du kích miền Nam thả tim. Ảnh: Tùng Đinh

    z6950788710271-1492998f4244b61-5041-8181

    Một cô gái Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tạo hình trái tim. Ảnh: Tùng Đinh

    z6950788676675-f71d2ac4aa50389-2935-7080

    Các chị em Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tạo hình trái tim. Ảnh: Tùng Đinh

  • Ba Đình trước giờ sơ duyệt

    Gần hai tiếng trước lễ sơ duyệt, các khối diễu binh đã vào vị trí. Khán đài 30.000 chỗ đã kín, phía sau được lắp màn hình lớn trình chiếu diễu binh trên biển và khu vực Quảng trường Ba Đình.

    badinh1-1756293188-6474-1756293220.jpg

    Phía sau khán đài lắp màn hình lớn. Ảnh: Đức Đồng

    badinh2-1756293625-2099-1756293655.jpg

    Các khối quần chúng, đại biểu trên sân Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng

  • Các khối nữ sĩ quan vào vị trí

    ba40892b3c64b73aee75-175629221-8018-8135

    Khối Nữ sĩ quan quân y. Ảnh: Phạm Dự

    35959ff52abaa1e4f8ab-175629227-7694-5462

    Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Phạm Dự

    6c3aa3b616f99da7c4e8-175629221-5748-5212

    Ảnh: Phạm Dự

  • Người cao tuổi nô nức xem diễu binh

    Tại khu vực Cửa Nam, nơi các khối đi qua không còn chỗ trống hai bên đường. Nhiều cụ già được hỗ trợ vị trí dễ quan sát, đưa xe lăn vào làn dễ di chuyển.

    p4-1756292598-6704-1756292840.jpg

    Một cụ già được hỗ trợ di chuyển vào làn đường sau dải barie. Ảnh: Giang Huy

    p3-1756292666-6730-1756292841.jpg

    Người cao tuổi được ưu tiên ngồi ở vị trí dễ quan sát. Ảnh: Giang Huy

    p1-1756292742-1809-1756292841.jpg

    Các cựu chiến binh được tình nguyện viên hỗ trợ. Ảnh: Giang Huy

  • Bộ đội Pháo binh - Tên lửa vào vị trí

    0e4be16a00258b7bd23497-1756291-7101-7316

    Ảnh: Thanh Hằng

    d7b45dbcbcf337ad6ee2101-175629-6456-9791

    Ảnh: Thanh Hằng

    34a3c4485a07d1598816104-175629-3206-1640

    Ảnh: Thanh Hằng

    193903380071682829496-17562917-9466-3787

    Ảnh: Thanh Hằng

  • Ca sĩ Đen Vâu xuất hiện trong Khối Văn hóa Thể thao

    Ca sĩ Đen Vâu tham gia trong Khối diễu hành Văn hóa Thể thao. Anh xuất hiện trong khu vực chuẩn bị hợp luyện, thân thiện bắt tay các bạn trẻ.

    NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết nhiều nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ Đen Vâu đã chủ động nhắn tin xin tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm, cùng với nhiều lời đề nghị tương tự từ các nghệ sĩ khác.

    Theo NSND Xuân Bắc, ngoài Đen Vâu còn có Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, MC Khánh Vy... đều tình nguyện tham gia. "Các nghệ sĩ tập luyện hăng say với mong muốn được góp sức vào hoạt động chung của đất nước", ông nói.

    Ca sĩ
     
     

    Ca sĩ Đen Vâu được nhiều bạn trẻ cổ vũ. Video: Gia Chính

    z6950751952983-c984060adddb5ad-4140-3288

    Ca sĩ Đen Vâu tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Gia Chính

  • Xe kéo pháo đi trên đường Thanh Niên

    Xe tải chở kíp pháo, kéo theo pháo M46 cỡ nòng 130 mm và D20 cỡ nòng 152 mm lần lượt di chuyển qua đường Thanh Niên trong sự reo hò của người dân.

    Quân nhân, xe pháo tiến về Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt
     
     

    Xe kéo pháo di chuyển trên đường Thanh Niên. Video: Thanh Hằng

