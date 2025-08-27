Quân - dân hòa giọng ở Ba Đình

-
"Như có Bác trong ngày đại thắng" vang khắp phố phường Thủ đô
Trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Cửa Nam, Tràng Tiền, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân cùng nhau hát vang Như có Bác trong ngày đại thắng, Nối vòng tay lớn. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để truyền trực tiếp hình ảnh diễu binh.
Ban tổ chức phát nhạc cách mạng phối khí hiện đại, các tình nguyện viên bắt nhịp để hàng nghìn người hòa giọng. Không khí sôi động như một "concert" đường phố, khi khắp ngõ ngách Thủ đô rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc.
Khối rước đuốc tập dượt
Trên đường duyệt trước Lăng Bác, thành viên rước đuốc tập dượt trước giờ sơ duyệt hơn một tiếng. Ngọn lửa truyền thống sẽ được đưa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình và thắp sáng trên đài.
Bộ đội mang loa hát cùng người dân
Các nữ quân nhân, dân quân thả tim gửi đồng bào
Ba Đình trước giờ sơ duyệt
Gần hai tiếng trước lễ sơ duyệt, các khối diễu binh đã vào vị trí. Khán đài 30.000 chỗ đã kín, phía sau được lắp màn hình lớn trình chiếu diễu binh trên biển và khu vực Quảng trường Ba Đình.
Các khối nữ sĩ quan vào vị trí
Người cao tuổi nô nức xem diễu binh
Tại khu vực Cửa Nam, nơi các khối đi qua không còn chỗ trống hai bên đường. Nhiều cụ già được hỗ trợ vị trí dễ quan sát, đưa xe lăn vào làn dễ di chuyển.
Bộ đội Pháo binh - Tên lửa vào vị trí
Ca sĩ Đen Vâu xuất hiện trong Khối Văn hóa Thể thao
Ca sĩ Đen Vâu tham gia trong Khối diễu hành Văn hóa Thể thao. Anh xuất hiện trong khu vực chuẩn bị hợp luyện, thân thiện bắt tay các bạn trẻ.
NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết nhiều nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ Đen Vâu đã chủ động nhắn tin xin tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm, cùng với nhiều lời đề nghị tương tự từ các nghệ sĩ khác.
Theo NSND Xuân Bắc, ngoài Đen Vâu còn có Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, MC Khánh Vy... đều tình nguyện tham gia. "Các nghệ sĩ tập luyện hăng say với mong muốn được góp sức vào hoạt động chung của đất nước", ông nói.
Xe kéo pháo đi trên đường Thanh Niên
Xe tải chở kíp pháo, kéo theo pháo M46 cỡ nòng 130 mm và D20 cỡ nòng 152 mm lần lượt di chuyển qua đường Thanh Niên trong sự reo hò của người dân.