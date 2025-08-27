Quân - dân hòa giọng ở Ba Đình

"Như có Bác trong ngày đại thắng" vang khắp phố phường Thủ đô

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Cửa Nam, Tràng Tiền, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân cùng nhau hát vang Như có Bác trong ngày đại thắng, Nối vòng tay lớn. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để truyền trực tiếp hình ảnh diễu binh.

Ban tổ chức phát nhạc cách mạng phối khí hiện đại, các tình nguyện viên bắt nhịp để hàng nghìn người hòa giọng. Không khí sôi động như một "concert" đường phố, khi khắp ngõ ngách Thủ đô rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Người dân quẩy concert ở Cửa Nam, Tràng Tiền Người dân hát, nhảy theo nhạc tại khu vực Cửa Nam, Tràng Tiền. Video: Giang Huy - Hiếu Lương

Trước Nhà hát Lớn được lắp màn hình led siêu lớn trình chiếu hình ảnh diễu binh. Ảnh: Hiếu Lương

Phố Hàng Cháo "nhuộm" đỏ màu cờ, sắc áo người xem diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành

Người dân khu vực Cổ Tân ca hát đợi đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Thanh Tùng