Quân - dân hòa giọng ở Ba Đình

Hà NộiChiều 27/8, các đoàn quân và dàn khí tài lần lượt tiến vào khu vực Ba Đình; trên nhiều tuyến phố, bộ đội mang loa, micro hát cùng người dân trước giờ sơ duyệt.

Từ xế chiều, các tuyến trung tâm như Cửa Nam, Tràng Tiền, Hàng Cháo, Cổ Tân đã ken đặc người. Nhiều gia đình đem ghế xếp, áo mưa mỏng, cờ nhỏ; các nhóm thanh niên đứng sát dải barie, hướng mắt về phía đường đoàn quân sẽ đi qua. Sau nhiều ngày mưa lớn, buổi chiều 27/8, trời dứt mưa đúng lúc, không khí thoáng mát, dễ chịu, đường phố khô ráo, giúp khâu chuẩn bị ngoài trời của các lực lượng bớt áp lực.

Phố Hàng Cháo "nhuộm" đỏ màu cờ, sắc áo người xem diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành

Khoảng 16h30, đoàn xe bánh lốp chở khí tài xuất phát từ sân trường đua F1, tiến vào trung tâm qua đường Lê Quang Đạo, Võ Chí Công. Người dân hai bên đường hò reo, vẫy chào. Trên phố Thanh Niên, các binh sĩ thuộc khối Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc tranh thủ giao lưu, hát vang những ca khúc cách mạng.

Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi bộ đội Pháo binh xuất hiện, mang theo loa và micro, cùng người dân hòa giọng ngay trên tuyến phố. Những ca khúc quen thuộc như Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân vang lên, nhiều người đệm tay theo nhịp, tạo nên màn giao lưu hiếm có giữa quân nhân và đồng bào Thủ đô.

Người dân quẩy concert ở Cửa Nam, Tràng Tiền Người dân hát, nhảy theo nhạc tại khu vực Cửa Nam, Tràng Tiền. Video: Giang Huy - Hiếu Lương

Không chỉ bộ đội phát nhạc, nhiều người dân cũng chủ động tiếp sức. Một chủ quán cà phê trên phố Ngọc Hà bật loa ngoài cửa, để chiến sĩ và người dân cùng hát. Chủ quán còn chuẩn bị nước uống miễn phí, cho mượn nhà vệ sinh phục vụ người xem.

Ở những nút phố đông, lực lượng thanh niên tình nguyện bắt nhịp, phát nhạc cách mạng phối khí hiện đại, khiến cả cụm khán giả hòa vào thành dàn đồng ca. Nhiều tuyến phố cổ rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo phông nền rực rỡ cho ngày sơ duyệt.

Ảnh: Phạm Dự

Gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên khối rước đuốc tập dượt hơn một tiếng trước giờ G, rà từng nhịp bước, căn chỉnh góc đứng. Ngọn lửa truyền thống sẽ được đưa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình và thắp sáng trên đài cao. Trên khán đài, đội hình khối đứng kiểm tra từng vị trí, đảm bảo chỉnh tề cho buổi sơ duyệt.

Các nữ quân nhân khi đi qua cụm khán giả đều giơ tay chào, nhiều người vòng tay tạo hình trái tim đáp lại tình cảm của đồng bào. Cựu chiến binh, người cao tuổi được tình nguyện viên đưa vào vị trí dễ quan sát, có lối đi riêng cho xe lăn. Không khí rộn ràng, trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi.

Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Phạm Dự

Quân nhân, khí tài vào vị trí

Tới cuối giờ chiều, dàn xe kéo pháo tiến qua đường Thanh Niên. Từng tổ hợp xe tải chở kíp pháo, kéo theo pháo M46 cỡ nòng 130 mm, D-20 cỡ nòng 152 mm lăn đều trên mặt đường. Tiếng reo hò vang lên khi từng khẩu pháo xuất hiện. Đội hình tiến thẳng, giữ tốc độ ổn định, khoảng cách an toàn giữa các xe.

Theo kịch bản, buổi sơ duyệt tối 27/8 bắt đầu lúc 20h, kéo dài gần hai tiếng. Thành phần gồm 43 khối đi, 18 khối đứng, nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an và 13 khối quần chúng. Phần mở đầu là rước đuốc, chào cờ, hát Quốc ca; 21 phát đại bác khai hỏa từ sân vận động Mỹ Đình báo hiệu thời khắc nghi lễ. Dẫn đầu là bốn khối nghi trượng: Quốc huy, cờ Đảng - Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh.

Khối Sĩ quan An ninh nhân dân... Ảnh: Đức Đồng

Phần diễu binh của lực lượng vũ trang và khí tài kéo dài gần một tiếng, khép lại là 13 khối quần chúng gồm cựu chiến binh, trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, lễ sơ duyệt còn có sự góp mặt của lực lượng quốc tế từ Nga, Lào, Campuchia.

Phần diễu binh trên biển sẽ được truyền hình trực tiếp từ Cam Ranh, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Tình nguyện viên phát nước cho người dân. Ảnh: An Nguyên

Để phục vụ hàng vạn người tập trung ở trung tâm, Thành đoàn Hà Nội bố trí 40 điểm phát bánh, nước, nhu yếu phẩm miễn phí trong các ngày 27, 30/8 và 2/9. Mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên hỗ trợ phân luồng, giữ vệ sinh, hướng dẫn chỗ ngồi. Hệ thống loa phát thanh liên tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết, phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân giữ trật tự, an toàn.

Trên các tuyến cận kề, nhiều cửa hàng mở cửa sớm, cho mượn nhà vệ sinh, tiếp nước miễn phí. Các cụm dân cư treo cờ, dọn lối, giữ vệ sinh chung. Người dân chủ động nhắc nhở nhau đứng sau barie, tránh chen lấn.

Chi tiết nhỏ nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh những băng-đô cờ đỏ sao vàng được trao cho người dân, những chai nước được phát tay, cái vẫy chào và nụ cười đáp lại của quân nhân. Sự kết nối ấy khiến hàng chục nghìn con người di chuyển và chờ đợi trong nhiều giờ vẫn trật tự, hào hứng.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam tự nghiên cứu phát triển. Ảnh: Thanh Tùng

Nghệ sĩ góp mặt

Một điểm nhấn về màu sắc văn hóa là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Trong khu vực chuẩn bị, ca sĩ Đen Vâu xuất hiện trong Khối Văn hóa - Thể thao, bắt tay, giao lưu với các bạn trẻ. Ngoài Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, MONO, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, MC Khánh Vy... cũng tình nguyện tham gia, tập luyện hăng say để góp phần vào sự kiện.

Ca sĩ Ca sĩ Đen Vâu được nhiều bạn trẻ cổ vũ. Video: Gia Chính

Khán đài 30.000 chỗ tại Quảng trường Ba Đình đã lấp kín từ sớm. Phía sau, màn hình lớn sẵn sàng để phục vụ người xem. Đến gần giờ sơ duyệt, đội hình trên mặt đường đã đủ, gồm khối nghi trượng, khối đi bộ, lực lượng cơ giới, đặc chủng, khối quốc tế. Từ Mỹ Đình, 21 phát đại bác chuẩn bị vang lên báo hiệu thời khắc trọng đại.

Dự báo sáng 2/9 có thể còn mưa nhỏ nhưng sau 8h sẽ tạnh, tạo thuận lợi cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức.