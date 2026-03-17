Quan chức an ninh Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran

Lãnh đạo cơ quan chống khủng bố của Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran, cho rằng Washington bị kéo vào xung đột vì áp lực từ Israel.

"Sau nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, có hiệu lực ngay hôm nay. Tôi không thể làm trái lương tâm và ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra với Iran. Họ không phải là mối đe dọa cận kề của đất nước. Rõ ràng chúng ta bước vào cuộc chiến này vì áp lực từ Israel và những tổ chức vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ", Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent ngày 17/3 tuyên bố trên X.

Ông đính kèm lá thư gửi Tổng thống Donald Trump trong bài đăng. Kent viết rằng các quan chức Israel và một số cá nhân có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ đã thúc đẩy chiến dịch thông tin sai lệch nhằm kích động chiến tranh với Iran.

Theo ông, chiến dịch này khiến chính phủ Mỹ nhầm tưởng Iran đã trở thành mối đe dọa cận kề và có thể nhanh chóng bị đánh bại. Kent cho rằng chiến thuật này tương tự cách Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến Iraq trước đây.

Trong thư từ chức, Kent nhấn mạnh ủng hộ đối với những giá trị và chính sách đối ngoại mà ông Trump từng nêu trong các chiến dịch tranh cử năm 2016, 2020 và 2024.

Tuy nhiên, ông cho rằng những cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến Mỹ mất đi sinh mạng của nhiều binh sĩ và làm suy giảm nguồn lực quốc gia. Ông kêu gọi Tổng thống Trump suy ngẫm kỹ lưỡng về cuộc chiến và cân nhắc thay đổi hướng đi khi còn có thể.

"Thời điểm để hành động quyết đoán là ngay bây giờ. Ngài có thể đảo ngược tình thế và vạch ra con đường mới cho đất nước", ông viết.

Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, tranh luận tại Oregon khi ứng cử hạ nghị sĩ năm 2024. Ảnh: AP

Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa đưa ra bình luận. Một số quan chức tình báo Mỹ chia sẻ với AP rằng họ bất ngờ trước quyết định từ chức này.

Ông Kent trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Trump từ chức để phản đối cuộc chiến với Iran. Là người đứng đầu NCTC, ông phụ trách cơ quan chuyên phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố nhằm vào Mỹ.

Trước khi gia nhập chính quyền Trump, Kent từng tranh cử quốc hội hai lần tại bang Washington nhưng đều thất bại. Ông từng phục vụ trong quân đội với 11 lần triển khai nhiệm vụ trong lực lượng Mũ nồi Xanh, sau đó làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA).

Ông được Thượng viện phê chuẩn vào vị trí giám đốc NCTC hồi tháng 7/2025 với kết quả bỏ phiếu 52-44. Quá trình bổ nhiệm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ Dân chủ, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ca ngợi kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của ông. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, từng nói Kent "dành cả sự nghiệp để chống khủng bố và bảo vệ người dân Mỹ".

Iran thời gian qua liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của quân đội Mỹ cũng như mục tiêu dân sự tại nhiều nước vùng Vịnh, nhằm đáp trả chiến dịch mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã có hơn 200 binh sĩ Mỹ bị thương trong 16 ngày chiến sự với Iran, trong đó có 10 trường hợp nghiêm trọng. Quân đội Mỹ ghi nhận 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Bên cạnh đó, 6 quân nhân khác tử vong tuần trước khi một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi tại Iraq.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)