Qatar trục xuất loạt tùy viên sứ quán Iran

Qatar tuyên bố tùy viên quân sự, an ninh và nhân viên dưới quyền ở sứ quán Iran "không được chào đón" và phải rời đi trong vòng 24 giờ.

"Chúng tôi đã trao công hàm cho đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, thông báo rằng nhà nước Qatar coi tùy viên quân sự, tùy viên an ninh cùng toàn bộ nhân viên làm việc tại hai bộ phận này là những cá nhân không được chào đón, yêu cầu họ rời khỏi lãnh thổ Qatar trong thời hạn tối đa 24 giờ", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết hôm nay.

Cơ quan này nhấn mạnh quyết định được đưa ra sau "những hành động tấn công liên tục và mang tính thù địch của Iran nhằm vào Qatar, vi phạm chủ quyền và an ninh của đất nước, đồng thời đi ngược lại quy định của luật pháp quốc tế, Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quy tắc quan hệ láng giềng hữu nghị".

Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định nước này bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Khói bốc lên từ các tòa nhà ở thủ đô Doha của Qatar hôm 5/3. Ảnh: AFP

Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin.

Sau khi Mỹ, Israel phát động chiến dịch tấn công ngày 28/2, Iran đã tiến hành trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Tại Qatar, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng chiến lược, gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hạ tầng và hoạt động kinh tế.

Tập đoàn dầu khí quốc gia QatarEnergy ngày 19/3 xác nhận tên lửa Iran đã đánh trúng khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan, khu sản xuất LNG lớn nhất thế giới và nằm cách Doha khoảng 80 km về phía bắc. Bộ Ngoại giao Qatar lên án "cuộc tấn công tàn bạo của Iran nhắm vào Ras Laffan", khẳng định hành động này là "mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia".

Huyền Lê (Theo NBC News, AFP)