Qatar bắt hơn 300 người vì 'đăng tin giả' về xung đột Trung Đông

Qatar bắt giữ 313 người vì quay phim, cũng như chia sẻ hình ảnh và thông tin được cho là sai lệch liên quan xung đột Trung Đông.

Bộ Nội vụ Qatar ngày 9/3 cho biết tổng cộng 313 người đã bị bắt vì hành vi "quay phim và phát tán video, đồng thời đăng tải thông tin sai lệch và tin đồn có thể kích động dư luận". Cục Phòng chống tội phạm kinh tế và tội phạm mạng thuộc Tổng cục Điều tra Hình sự Qatar thêm rằng những người bị bắt "mang nhiều quốc tịch".

Thông tin được công bố giữa lúc nhiều cơ sở hạ tầng khắp Vùng Vịnh bị Iran tập kích thường xuyên.

Khói đen bốc lên ở Doha, Qatar ngày 1/3, dường như do Iran tập kích một khu công nghiệp. Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Bahrain ngày 6/3 thông báo bắt giữ 4 người ở nước này vì "quay phim, phát tán video về hậu quả của những cuộc tấn công từ Iran và lan truyền tin giả". Chính quyền Kuwait ngày 7/3 cũng cho biết ba người đã bị bắt vì đăng video "chế giễu tình hình hiện tại ở đất nước".

Người dân tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được cảnh báo về nguy cơ pháp lý nếu chia sẻ "hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin không đáng tin cậy". Giới chức UAE cũng cảnh báo về hành vi quay phim, công bố hoặc chia sẻ hình ảnh ghi lại hiện trường sự việc hoặc thiệt hại do vật thể rơi, mảnh đạn gây ra.

Giới chức Arab Saudi cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.

Tuy nhiên, thông tin và hình ảnh về tên lửa, máy bay không người lái cũng như hậu quả từ xung đột vẫn lan truyền trên mạng xã hội các nước trong khu vực.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Straits Times, Yahoo News)