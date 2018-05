Vì sao ngày càng nhiều người Nhật thọ trên 100 tuổi?

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu thống kê số lượng người cao tuổi từ năm 1963, mỗi người sống trên 100 tuổi sẽ được tặng cốc đúc bằng bạc nguyên chất và thư chúc mừng của Thủ tướng. Thời điểm đó, đất nước này có 153 người thuộc nhóm 100 tuổi.

Số cốc bạc tăng thêm 29.000 chiếc vào năm 2014. Đến nay, Nhật Bản đã có 65.000 cụ sống thọ trên 100 tuổi và 2,06 triệu người trên 90. Dự kiến, sẽ có khoảng 38.000 người nữa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 vào năm 2018. Suốt nhiều năm liền, tuổi thọ trung bình ở xứ Phù Tang luôn đứng nhất nhì thế giới.

Người Nhật không chỉ sống thọ, mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia, gần như chót bảng tử thần. Nhiều bí quyết sống vui khỏe của người dân xứ hoa anh đào đã được các nước trên thế giới học hỏi.