Vì sao nệm Kymdan được ưa chuộng ở Mỹ?

Sản phẩm cũng không bắt lửa với than củi nung đỏ, tại thời điểm nhiệt độ than củi đạt 1.000 độ C, liên tục trong 7 phút. Với các chứng nhận quốc tế uy tín, Kymdan là thương hiệu nệm cao su thiên nhiên đầu tiên được phép nhập khẩu và lưu hành trên toàn nước Mỹ cho đến nay.