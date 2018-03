Váy áo của 5 phim tranh giải 'Phục trang' Oscar 2017 đặc biệt thế nào

La La Land là câu chuyện tình của hai "kẻ khờ mộng mơ" - nghệ sĩ nhạc Jazz Sebastian (Ryan Gosling) và nữ diễn viên tiềm năng Mia (Emma Stone). Bộ phim ca nhạc của đạo diễn Damien Chazelle cân bằng kỷ lục của Titanic khi nhận 14 đề cử, trong đó có hạng mục "Phục trang xuất sắc" dành cho nhà thiết kế Mary Zophres - người từng đảm nhận công việc này trong No Country for Old Men, Interstellar...

La La Land, Jackie, Allied, Florence Foster Jenkins và Fantastic Beasts and Where to Find Them là năm phim được đề cử hạng mục "Phục trang xuất sắc" tại Oscar 2017. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 26/2 tại Mỹ.

Thời trang trong La La Land mang đậm phong cách thập niên 1960. Để tái hiện điều đó, Zophres phải xem lại hàng loạt phim nổi tiếng như The Bandwagon (1953), Singin 'in the Rain (1952), Romeo and Juliet (1996), Strictly Ballroom (1993), Boogie Nights (1997) và Catch Me If You Can (2002) để lấy cảm hứng.