Siêu dự án cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Trải dài 55 km, cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau là cầu vượt biển dài nhất thế giới. Dự kiến thông xe vào mùa hè năm nay, cây cầu dài như con rắn nối liền Châu Hải, thành phố nhỏ ở Trung Quốc đại lục, với hai đặc khu hành chính là Hong Kong và Macau. Từ khi được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2003, dự án xây cầu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi về ảnh hưởng tới môi trường, vấn đề an toàn thi công và chi phí khổng lồ.

Ý tưởng xây dựng Greater Bay Area được đưa ra lần đầu tiên năm 2009, nhưng quá trình phát triển gặp trở lại do "có nhiều rào cản giữa các thành phố", Chan nói. Khu vực kết hợp ba đường biên giới (giữa Hong Kong - Trung Quốc, Macau - Trung Quốc, Hong Kong - Macau), ba hệ thống lập pháp khác nhau và ba loại tiền tệ. Ngoài ra, cư dân mang ba loại hộ chiếu và thẻ căn cước, và nói hai ngôn ngữ khác nhau (tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông).

Marcos Chan, trưởng phòng nghiên cứu của công ty tư vấn bất động sản thương mại CBRE Hong Kong, Nam Trung Quốc và Đài Loan, nhận định khu vực này rất năng động và cho hiệu quả kinh tế cao. "Nó chiếm chưa đến 1% diện tích đất liền của Trung Quốc và gần 5% dân số nhưng sản xuất 12% GDP của Trung Quốc", Chan cho biết. Khi so sánh với các nước trên thế giới, "Greater Bay Area có nền kinh tế lớn thứ 11" theo tính toán của Chan.

Cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau là công trình nòng cốt trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm phát triển vùng vịnh Greater Bay Area để cạnh tranh với các vùng vịnh San Francisco, New York và Tokyo ở lĩnh vực tiến bộ công nghệ và thành tựu kinh tế. Theo nhà chức trách, hội nhập khu vực sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Điểm thu hút lớn ở Macau là sòng bài. "Đây là thành phố đánh bạc lớn nhất thế giới và là thành phố duy nhất, nơi đánh bạc trở thành hoạt động hợp pháp", Chan cho biết. Châu Hải, đôi khi được ví như Florida của Trung Quốc do khí hậu dễ chịu và cây cỏ xanh tốt, là điểm đến thân thiện cho gia đình. Những khu nghỉ dưỡng, công viên chủ đề và sân golf đang được phát triển ở hòn đảo ngoài khơi Hengqin.

Đó là lý do cây cầu ra đời. Công trình sẽ giảm thời gian đi lại giữa ba thành phố từ 3 tiếng xuống 30 phút, cho phép cư dân đi và về từ hai thành phố trong vòng một tiếng.

Mo nhận định Hong Kong tiêu tốn quá nhiều tiền vào cây cầu. Chính quyền ba địa phương hợp tác tiến hành dự án và chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng bộ phận cầu nằm trong lãnh thổ của họ và chia sẻ chi phí của đoạn cầu chính dài 23 km chạy qua ba nơi.

Thông tin do Cơ quan quản lý cầu Hong Kong - Châu Hải - Macao cung cấp hé lộ tổng chi phí của đoạn cầu chính là 7,56 tỷ USD, trong đó 4,32 tỷ USD đến từ vay vốn ngân hàng. Trong 3,24 tỷ USD còn lại, Hong Kong đóng góp 1,38 tỷ USD, ít hơn một chút so với Châu Hải (1,43 tỷ USD) và nhiều hơn hẳn so với Macau (0,43 tỷ USD), thành phố nhỏ nhất trong ba nơi với dân số 610.000 USD.

Phát ngôn viên ở Cục Giao thông và Nhà ở Hong Kong cho biết chính quyền thành phố phải chi thêm 4,57 tỷ USD xây trạm xuyên biên giới và 3,19 tỷ USD xây đường nối giữa đoạn cầu chính và trạm xuyên biên giới. Tổng chi phí của Hong Kong ở mức trên 9 tỷ USD. "Hong Kong phải đầu tư nhiều vào cây cầu nhưng chúng tôi không thấy nhiều lợi ích ở đây", Mo kết luận.