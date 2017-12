Hà Nội những ngày cuối năm đâu đâu cũng lấp lánh những ánh đèn, như để nói lời tạm biệt năm cũ đầy kỷ niệm, và háo hức đón chào một năm mới ngập tràn may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm.

Màn đêm dần buông cũng là lúc Hội An khoác tấm áo lấp lánh của ngàn ngọn đèn. Đèn giăng trong những góc quán nhỏ. Đèn treo bên đường. Đèn bày bán trong cửa hàng. Đèn thắp trên sông. Người lữ khách đắm mình trong muôn vàn màu sắc ấm áp của những ngọn đèn đặc trưng chỉ có ở Hội An. Muốn lưu lại cảm xúc của khoảnh khắc này, du khách sẽ cần đến sự trợ giúp của chiếc smartphone, giúp tạo nên những bức ảnh đẹp với hiệu ứng bokeh lung linh huyền ảo.

Rời xa cái lạnh Hà Nội để đến với Hội An những ngày cuối năm, du khách phương xa cảm nhận rõ không khí hối hả, khẩn trương phủ lên màu sắc xưa cũ của một đô thị cổ trầm mặc.

Bất cứ ngóc ngách nào của Hội An cũng có thể biến thành một bức tranh đẹp, từ những con ngõ hẹp nhỏ quanh co, quán bên đường treo những chiếc đèn lồng đủ màu hay con thuyền nép mình trên sông. Qua những bức ảnh xóa phông đầy nghệ thuật, Hội An càng trở nên đậm tình và quyến rũ trong mắt của những lữ khách phương xa.