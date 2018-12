Được chủ khách sạn mách rằng phố 8 là khu ẩm thực về đêm nổi tiếng Ninh Bình, nên sau khi nhận phòng, tôi chạy ra đây ngay. Nơi đây có đủ hàng quán từ quán ăn vặt tới nhà hàng lớn hay các quán karaoke phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Đi dọc con phố này, tôi đã bị cuốn hút bởi hương vị của vô số món ăn hấp dẫn, nào là xôi nóng, cơm cháy, ốc giòn dai hay nồi lẩu dê nghi ngút khói. No nê, tôi lên xe và tiếp tục thăm thú Ninh Bình về đêm. Sau đó, để chuẩn bị cho ngày mới, tôi về khách sạn và ngủ sớm.

Điểm đến đầu tiên trong ngày tôi chọn là động Am Tiên, nơi đây cách trung tâm thành phố Ninh Bình 10 km, nằm trong khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, thuộc thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Trên đường đi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp từng đàn dê núi đang được người dân chăn thả.

Quay ngược về quá khứ, động Am Tiên được coi là một trong những vùng tử cấm đáng sợ, những loài thú dữ như hổ báo được nuôi nhốt ở đây để trừng trị những người phạm tội thời vua Đinh Tiên Hoàng. Để lên được tới động Am Tiên, bạn phải vượt qua 205 bậc thềm đá, nhưng sẽ không thấy mệt vì hai bên đường được bao phủ bởi rừng cây xanh mát cùng tiếng chim hót líu lo.

Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ, nước hồ trong vắt khiến tôi có thể nhìn tận đáy, thấy được những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, ẩn mình dưới đám rêu phong xanh mướt. Với vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh mịch nhuộm chút màu sắc liêu trai, động Am Tiên lôi cuốn người lữ khách chìm đắm trong cảnh non nước hữu tình, hoang sơ, thanh bình.

Đi sâu vào hang, nguồn ánh sáng ít dần, không gian trở nên hạn hẹp nên để có được một bức ảnh tốt là rất khó. Chính vì thế, việc giữ chiếc máy thật chắc là điều kiện tiên quyết để có được khung hình ổn nhất. Rất may mắn, camera độ phân giải cao 20MP cùng sự hỗ trợ từ thuật toán trên Mi A2 đã giúp tôi có thể ghi lại những hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng với độ nhiễu ít nhất.

Rời động Am Tiên, tôi đến với quần thể danh thắng Tràng An – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ninh Bình. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên độc đáo với núi là thành, hang động là ánh điện. Sau khi mua vé, tôi chọn tuyến 2 vì hành trình có rẽ vào phim trường Kong: Skull Island.

Chế độ Panorama của Mi A2 lúc này giúp tôi thu về toàn cảnh Tràng An - Ninh Bình với núi non, sông nước. Cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ba tiếng tham quan Tràng An của tôi trôi qua nhanh chóng.