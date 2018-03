Những kỷ lục đi vào lịch sử 88 năm giải Oscar Được thành lập từ năm 1929, Oscar là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ vinh danh những tác phẩm, cá nhân xuất sắc của ngành nghệ thuật thứ bảy. 88 năm qua, nhiều nhân vật và tác phẩm đã đi vào lịch sử giải này với nhiều kỷ lục khác nhau.

1. "La La Land" cân bằng kỷ lục đề cử với "Titanic" và "All About Eve" Ngày 24/1, phim La La Land trở thành một trong những phim được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscar với 14 hạng mục. Tác phẩm cân bằng số lượng mà hai phim Titanic (1997) và All About Eve (1950) từng lập được. Phim ca nhạc của đạo diễn Damien Chazelle lọt vào hầu hết hạng mục quan trọng như "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc" (Ryan Gosling), "Nữ diễn viên chính xuất sắc" (Emma Stone). Đồng thời, nhà làm phim 32 tuổi từng tốt nghiệp Đại học Harvard đang có nhiều cơ hội là đạo diễn trẻ nhất lịch sử chiến thắng Oscar. La La Land là cú bứt phá ngoạn mục với Damien Chazelle sau tác phẩm độc lập đầu tay gây sốt là Whiplash hồi 2014.

"La La Land" là bộ phim nhạc kịch kể về tình yêu qua bốn mùa của cặp nghệ sĩ trẻ phải lòng nhau khi cùng theo đuổi danh vọng ở Hollywood. "La La Land" được coi là tác phẩm tri ân với kinh đô điện ảnh của đạo diễn Damien.













2. "Chúa nhẫn: Sự trở lại của nhà vua" (2003), "Titanic" (1997) và "Ben-Hur" (1959) thắng nhiều giải nhất

Ba phim này từng chiến thắng 11 hạng mục của Oscar, gồm giải quan trọng dành cho phim, đạo diễn và diễn viên. Riêng Chúa nhẫn là tác phẩm giả tưởng duy nhất giành được giải Oscar ở hạng mục "Phim hay nhất". Đồng thời, tác phẩm cũng là phim phần tiếp thứ hai (sau The God Father II năm 1974) thắng giải "Đạo diễn xuất sắc". Trong khi đó, Titanic là phim thứ hai về đề tài thảm họa tàu Titanic giành được giải Oscar "Phim hay nhất", sau Cavalcade (1933).

Lord of The Rings (2003) Titanic (1997) Ben-Hur (1959) 3. Meryl Streep - ngôi sao nhận nhiều đề cử Oscar nhất (20 lần) Lần đầu tiên bà nhận đề cử cho vai diễn trong phim The Deer Hunter (1978). Lần mới nhất là vai diễn "danh ca" tai tiếng vì hát dở trong Florence Foster Jenkins (2016). Bà là một trong sáu diễn viên từng ba lần thắng giải Oscar. Meryl Streep phô diễn giọng hát "tai tiếng" trong phim giúp bà nhận đề cử Oscar thứ 20. 19 đề cử Oscar của Meryl Streep

4. Katharine Hepburn - Ngôi sao đoạt giải Oscar cho vai diễn chính nhiều nhất (bốn lần)

Bà từng đoạt giải Oscar cho vai diễn trong các phim Morning Glory (1933), Guess Who's Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) và On Golden Pond (1981).

5. Daniel Day-Lewis - Tài tử thắng nhiều giải Oscar cho vai chính nhất (ba lần)

Ông từng thắng giải cho vai chính trong các phim My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) và Lincoln (2012). Theo trường phái Method Acting (tìm mọi cách để nhập làm nhân vật), trong 10 năm trở lại đây, ông chỉ đóng bốn vai diễn. Vai diễn tổng thống Mỹ thời nội chiến trong "Lincoln" (2012) mang về cho tài tử giải Oscar thứ ba trong sự nghiệp. 6. John Ford - Đạo diễn từng thắng nhiều giải Oscar nhất (bốn lần)

Đến nay, John Ford trở thành huyền thoại phim viễn Tây với các tác phẩm như Stagecoach hay The Searchers. Trong khi đó, bốn tác phẩm mang về tượng vàng của Viện Hàn lâm cho ông đều không thuộc thể loại này. Chúng là các tác phẩm chính kịch gồm The Informer (1935), The Grapes of Wrath (1940), How Green Was My Valley (1941) và The Quiet Man (1952).

7. Italy là nước từng thắng Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài" nhiều nhất (14 lần trong tổng số 32 đề cử)

Phim mới nhất thắng Oscar là The Great Beauty (2014) của đạo diễn Paolo Sorrentino. Đạo diễn Italy thắng nhiều giải Oscar nhất là Vittorio De Sica - với năm lần cho các phim Shoeshine, The Bicycle Thief, Yesterday, Today and Tomorrow và The Garden of the Finzi-Continis. Trong khi đó, nhà làm phim bậc thầy Federico Fellini từng thắng bốn lần cho các tác phẩm La Strada, Nights of Cabiria, 8½ và Amarcord.

8. "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) - Phim nước ngoài thắng nhiều giải Oscar nhất

Tác phẩm từng đoạt bốn giải Oscar năm 2001 cho các hạng mục "Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc", "Quay phim xuất sắc", "Nhạc phim hay nhất" và "Phim nước ngoài hay nhất".

9. "It Happened One Night" (1934), "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), và "The Silence of the Lambs" (1991) lập kỷ lục Big Five

Cả ba cùng thắng năm hạng mục gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc".