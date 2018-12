Mô hình trang trại công nghệ cao tỷ đô của TH Group

Cụm trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất châu Á tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) thuộc Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi do Tập đoàn TH triển khai từ năm 2009 do Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, có quỹ đất quy hoạch là 37.000 ha (hiện sử dụng 8.100ha), quy mô đàn bò dự kiến đạt 137.000 con vào năm 2020. Vận hành trang trại là Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH.

Thanh Thư