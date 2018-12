Bay đến Singapore, đi Marina Bay Sands, Gardens by the Bay.

Sau khi đi dạo, chụp hình kỷ niệm ở Marina Bay Sands, bạn có thể di chuyển đến vườn nhân tạo Gardens By The Bay gần đó. Bạn nên dành cả chiều tối ở đây để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ độc đáo của công trình kiến trúc này.

Sáng ngày thứ 2, bạn nên đến đảo Sentosa và dành cả ngày ở Universal Studio Singapore, đây là một trong những điểm đến hút khách nhất đảo quốc sư tử. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể đi bộ, đi cáp treo hoặc tàu điện ra phim trường. Vé vào cổng mỗi người là 74 SGD (tương đương 1,2 triệu đồng).

Universal Studio Singapore được chia làm 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca. Nếu muốn trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh trước, bạn có thể quẹo tay trái với Transformers, tàu lượn siêu tốc, xác ướp Ai Cập.

Còn muốn bắt đầu với những trò chơi nhẹ nhàng như chèo thuyền, xem show diễn Shrek 4D Adventure thì bạn nên đi theo hướng ngược lại.