'Harry Potter' - Hiện tượng văn hóa đại chúng suốt hai thập kỷ

Ngay từ tập đầu, Harry Potter đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. The Mail on Sunday nhận định đây là tác phẩm xuất sắc dành cho trẻ em. Các chuyên gia của tờ báo ví J.K Rowling với người kể chuyện cho trẻ em kiệt xuất Roald Dahl - tác giả cuốn Charlie và nhà máy chocolate. Cây bút Sameer Rahim của tờ The Daily Telegraph cho rằng Harry Potter đưa độc giả trở về tuổi thơ. Cảm giác ấy tương tự khi đọc những cuốn sách vĩ đại như Oliver Twist hay A House for Mr Biswas. Ông vua trinh thám kinh dị Stephen King cũng đánh giá cao khả năng tưởng tượng, sức sáng tạo của Rowling.

Không chỉ là tác phẩm văn học xuất sắc, Harry Potter có ảnh hưởng tích cực đến văn hóa đọc và lối sống của giới trẻ khắp nơi trên thế giới. Khảo sát của Renaissance Learning (Mỹ) cho thấy Harry Potter là cuốn sách được trẻ em ở Anh tìm đọc nhiều nhất. Nhiều cô cậu bé tin rằng chúng sẽ lớn lên lương thiện, mạnh mẽ... như các nhân vật trong truyện. Việc người hâm mộ thế giới buồn bã trước cái chết của một người tốt hay thể hiện sự chán ghét với cái ác cũng mang lại những hiệu quả tốt về mặt nhận thức của mỗi cá nhân.

Theo Business Insider, giáo sư tâm lý học đầu ngành Adam Grant cho rằng Harry Potter đã giúp hàng triệu độc giả nhỏ học được những kỹ năng xã hội và cách điều khiển cảm xúc. Câu chuyện về cậu bé phù thủy cũng gửi gắm nhiều bài học về thái độ đối với những người nhập cư, tị nạn hoặc đồng tính... Grant nhấn mạnh thêm Rowling là hình mẫu có khả năng truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Có thể nói Harry Potter đã làm hồi sinh sức sống của dòng tiểu thuyết viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên. Cuốn sách mở đường cho nhiều tác phẩm cùng thể loại sau này như Twilight, The Hunger Games...