Cũng giống như các thương hiệu khác, Bottega Veneta ra đời có tên, có logo, có thiết kế tiêu biểu, có kỹ thuật bí mật đầy tinh tế. Năm 1979, hãng quảng bá slogan "When your own initials are enough" (tạm dịch: khi chỉ cần viết tắt tên của bạn là đủ) với hàm ý sản phẩm của thương hiệu phản ánh đẳng cấp người sở hữu. Tay nghề thủ công điêu luyện cùng kỹ thuật tinh xảo giúp những chiếc túi da của Bottega Veneta "lọt vào mắt xanh" của đông đảo tầng lớp thượng lưu tại Italy.

Cuối những năm 70, Michele Taddei và Renzo Zengiaro lần lượt dứt bỏ "đứa con đầu lòng" để phát triển hướng đi mới cho bản thân. Thương hiệu tiếp tục hoạt động nhưng có dấu hiệu đi xuống và dần bước chân vào đống tro tàn sau thời kỳ bùng cháy. Bottega Veneta lúc bấy giờ không tạo được sự khác biệt giữa những tên tuổi lâu đời như Chanel, Prada, Hermès...