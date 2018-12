Ngắm toàn cảnh Penang từ tầng 65

Tòa nhà The TOP là điểm đến du khách nhất định phải đặt chân tới ở Penang, đặc biệt với những ai yêu thích độ cao. Du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố, đặt chân trên ban công kính Rainbow Skywalk hay thách thức bản thân với The Gravityz - các trò mạo hiểm ở bên ngoài tầng 65 của tòa nhà. Giá vé cho du khách đi Rainbow Skywalk là 29 USD/người và The Gravityz là 49 USD/người. Ảnh: Trần Việt Anh.

