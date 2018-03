Áo hở ngực, quá khổ gây bàn tán nhất Tuần thời trang New York

Hình ảnh hàng loạt người mẫu bước mạnh mẽ trên đường băng với những chiếc áo in slogan "Tôi là người nhập cư", "Tương lai là phụ nữ"... ở cuối show diễn được nhiều người bàn tán.

In slogan lên T-shirt là xu hướng được nhiều nhà mốt theo đuổi. Người khiến làn sóng này dâng cao là Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri. Chiếc áo phông trắng in khẩu hiệu "We should all be feminists" trong bộ sưu tập đầu tay của cô ở Dior mở đường cho Jeremy Scott hay Christian Siriano bùng nổ ở mùa này.