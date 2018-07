Bánh mì

Đây là món ăn hầu như ai cũng thử khi đến Hội An. Bánh mì còn được báo chí nước ngoài ca ngợi như là món đặc trưng nhất ở phố Hội. Không mấy khác biệt so với Sài Gòn hay Hà Nội, bánh mì Hội An cũng có phần nhân cơ bản gồm pate, chả lụa, thịt xá xíu, rau thơm và nước sốt. Nhiều quán còn bổ sung thịt nướng, thịt gà xé để đa dạng thực đơn. Món ăn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa xế chiều. Một ổ bánh mì thường có giá 20.000 đồng, phần đặc biệt nhiều đồ ăn kèm hơn giá 25.000 - 30.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý: Xe bánh mì không tên ngay góc đường Lê Lợi, bánh mì Phượng hoặc Madam Khánh.

Xem chi tiết