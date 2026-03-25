Pio Esposito - niềm hy vọng đưa Italy trở lại World Cup

ItalyTiền đạo 20 tuổi Francesco Pio Esposito nổi lên như lời giải cho bài toán trung phong và được kỳ vọng giúp tuyển Italy vượt qua vòng play-off World Cup 2026.

* Italy - Bắc Ireland: 2h45 ngày 27/3, giờ Hà Nội.

Esposito gia nhập đội trẻ Inter Milan năm 2014 và được đôn lên đội một từ 2023. Anh có hai năm khoác áo Spezia theo hợp đồng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và thi đấu bùng nổ mùa trước với 19 bàn tại Serie B.

Pio Esposito bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận Inter Milan hòa chủ nhà Fiorentina 1-1 ở vòng 30 Serie A trên sân Artemio Franchi, Florence ngày 22/3/2026. Ảnh: AFP

Trở lại Inter hè 2025, Esposito gia hạn hợp đồng đến 2030 và được đăng ký tham dự FIFA Club World Cup. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2005 tận dụng việc đội trưởng Lautaro Martinez chấn thương còn Marcus Thuram sa sút phong độ để trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công, khi ghi 9 và kiến tạo 6 bàn.

Esposito nằm trong số những cầu thủ trẻ hiếm hoi tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vừa ghi bàn vừa kiến tạo hiệu quả khi vào sân từ ghế dự bị. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử Inter ghi hơn 5 bàn tại Serie A trước tuổi 21, sau Nicola Ventola, Obafemi Martins và Mario Balotelli.

Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon, hiện là điều phối kỹ thuật của đội tuyển, đánh giá cao hậu bối: "Pio Esposito sẽ đưa chúng ta tới World Cup. Cậu ấy sẽ có sự nghiệp lớn, thậm chí vượt xa kỳ vọng".

HLV Gennaro Gattuso cũng hoàn toàn bị thuyết phục với phong độ cao của Esposito và xem anh như số 9 tiêu biểu mới của bóng đá Italy.

Trong văn hóa bóng đá Italy, "bomber" là khái niệm dành cho mẫu tiền đạo thuần túy: mạnh mẽ, bản năng săn bàn và hoạt động chủ yếu trong vòng cấm. Hình mẫu này từng được định hình bởi cựu danh thủ Đức Gerd Muller và phát triển rực rỡ tại Italy qua các huyền thoại như Luigi Riva, Paolo Rossi, Christian Vieri hay Luca Toni.

Esposito đang đi theo con đường đó, với 3 bàn qua 5 lần khoác áo tuyển Italy. Anh chia sẻ: "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu và đại diện cho Italy theo cách tốt nhất".

Francesco Pio Esposito mừng bàn trong trận Italy thắng Estonia 3-1 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 12/10/2025. Ảnh: Quotidiano

Tiền đạo 20 tuổi cũng được kỳ vọng sẽ đưa Italy trở lại World Cup sau hai kỳ liên tiếp vắng mặt. Ở vòng play-off World Cup 2026, "Azurri" sẽ gặp Bắc Ireland ngày 26/3, rồi phải làm khách trước Xứ Wales hoặc Bosnia-Herzegovina nếu đi tiếp.

Gia đình Esposito có ba anh em đều theo nghiệp bóng đá: Salvatore Esposito, Sebastiano Esposito và Francesco Pio - người trẻ nhất. Tuy nhiên, chính Pio đang là cái tên khẳng định vị trí vững chắc nhất tại Inter và được dự báo có sự nghiệp rực rỡ nhất.

HLV Gattuso nhận xét: "Điểm mạnh lớn nhất của cậu ấy là sự khiêm tốn. Cậu ấy có tư duy và cách làm việc như một cầu thủ 30 tuổi. Kỹ thuật rất ấn tượng, khó bị kèm cặp. Esposito luôn nỗ lực, im lặng làm việc và khát khao tiến bộ".

Trong bối cảnh bóng đá Italy đang khát một trung phong đẳng cấp, Pio Esposito được xem là lời giải đầy hứa hẹn - người có thể mở ra hy vọng trở lại sân khấu World Cup cho "Azzurri".

Hồng Duy (theo Marca)