Phú Yên - ngôi sao đang lên của mùa du lịch hè

Nhiều bạn trẻ chọn đi Phú Yên để đổi gió, thay cho các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...

Bên cạnh các điểm du lịch hot nhất hè 2022, Phú Yên là ngôi sao đang lên, hút khách đến nghỉ dưỡng, tham quan. Đặc biệt, Phú Yên là điểm đến hấp dẫn giới trẻ vì có nhiều nơi chụp hình đẹp như Ghềnh Đá Đĩa, Bãi Xép, Mũi Điện, nhà thờ Mằng Lăng... Gần đây là tháp Nghinh Phong, ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa. Di chuyển đến Phú Yên cũng rất thuận tiện.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn Phú Yên là điểm đến cho hè năm nay. Ảnh: NVCC

Cuối tháng 5, trên các hội nhóm du lịch trẻ, lượng bài tư vấn cách đi lại và ăn uống ở Phú Yên chiếm tỷ lệ khoảng 60% với đông đảo lượng tương tác. Bài ảnh đẹp và gợi ý góc check-in ở Phú Yên có trung bình 2.000 - 3.000 lượt yêu thích cho mỗi bài. Trên ứng dụng Booking, tỷ lệ lấp đầy phòng tại Phú Yên ở mức khá đáng kể, khi nhiều khách sạn đẹp hay có vị trí thuận tiện đều chỉ còn 2 đến 3 phòng trống vào các ngày cuối tuần trong tháng 6.

Giang Thúy Anh, sinh năm 1996, biết đến Phú Yên qua phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". "Các điểm hot như Đà Nẵng, Nha Trang đã nhàm chán. Mình đều đi rồi nên muốn chọn một điểm mới", Thuý Anh chia sẻ.

Cô kết hợp khám phá Phú Yên trong chuyến du lịch Quy Nhơn. Nữ du khách lưu lại đây một ngày song cảm thấy tiếc vì thời gian vui chơi ngắn ngủi. "Mình quá bất ngờ khi Phú Yên có nhiều thứ để tham quan, mình nghĩ nên đi ít nhất hai ngày sẽ thoải mái hơn", Thuý Anh nói.

Ngắm hoàng hôn ở Bãi Xép là trải nghiệm Thúy Anh ấn tượng nhất. Ảnh: NVCC

Giải thích lý do Phú Yên hút giới trẻ tới tham quan trong thời gian gần đây, Thúy Anh cho rằng trong mùa cao điểm du lịch thì Phú Quốc dễ mưa, còn Đà Nẵng, Nha Trang thì luôn đông đúc.

Cô nhận định, nhiều người khoe ảnh đẹp về Phú Yên trên các hội nhóm du lịch tạo ra hiệu ứng, khiến nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn khám phá điểm đến mới lạ. Thuý Anh cho biết mình vỡ oà khi đến Bãi Xép, đứng từ bãi xương rồng và phóng tầm mắt ra vùng biển xanh rộng lớn. "Hoàng hôn ở Bãi Xép là một trong những khung cảnh lãng mạn nhất mình từng thấy", Thúy Anh nói.

Còn Bùi Quang Thụy, blogger du lịch sinh năm 1999, biết tới Phú Yên qua lời kể của bạn bè và những bộ ảnh đẹp trên các hội nhóm. "Phú Yên hiện là điểm đến thu hút được nhiều bạn trẻ. Hiện tại mảnh đất này không còn hoang sơ như 2-3 năm về trước. Các dịch vụ nghỉ dưỡng phù hợp cho nhóm đông người", Thụy bình luận.

Anh du lịch Phú Yên vào cuối tháng 5, ấn tượng với nhiều điểm đẹp, đồ ăn ngon rẻ. Tuy nhiên, các điểm tham quan khá đông ảnh hưởng tới trải nghiệm của chàng trai này.

"Phú Yên được quảng bá khá nhiều nên tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ đến thăm hơn nữa". Trên quan điểm của một blogger du lịch, Thụy nhận thấy xu hướng du lịch Phú Yên đang được lan toả trên các hội nhóm, song không ngoại trừ khả năng bão hòa nhanh chóng nếu tỉnh không tiếp tục tạo thêm hoạt động mới mẻ, truyền thông tốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bùi Quang Thụy check-in với tháp Nghinh Phong, một trong những điểm đến mới của Phú Yên. Ảnh: NVCC

Ông Cao Hồng Nguyên, trưởng phòng Quản lý Du lịch tỉnh Phú Yên, nhận định: "Phú Yên mới nổi trên bản đồ du lịch Việt Nam. Mùa hè cuối tháng 5 đến tháng 8 là cao điểm du lịch Phú Yên do nhiều bạn trẻ được nghỉ hè. Các điểm như tháp Nghinh Phong, cao nguyên Vân Hoà là sản phẩm trải nghiệm mới. Ngoài ra, ẩm thực địa phương hấp dẫn, giá rẻ".

Ông Nguyên đánh giá tỉnh có tiềm năng du lịch biển đảo, thu hút đầu tư dịch vụ mới. Hiện tỉnh triển khai phục hồi các làng nghề trở thành điểm đến mới của du khách như làng nghề nước mắm Gành Đỏ, làng nghề bánh tráng Hoà Đa, làng văn hóa du lịch Lê Diêm, Xí Thoại...

Trong 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên ước tính đạt 455.270, tăng 46,4% so với cùng kỳ 2021. Lượng khách du lịch chiếm đa số đến từ Hà Nội, TP. HCM và Tây Nguyên. Riêng tháng 5, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 121.870, tăng 228,5% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế đạt 410 lượt, tăng 95,2% so với cùng kỳ.

Trung Nghĩa