Những điểm đến trong nước hút khách hè 2022

Điểm du lịch hot nhất hè 2022 là các thành phố ven biển, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp các gia đình có trẻ em.

Theo thống kê từ các công ty lữ hành trong nước gồm Vietravel, Saigontourist và BestPrice, cùng hai nền tảng đặt phòng phổ biến nhất Agoda và Booking, các điểm du lịch trong nước hút khách nhất giai đoạn hè 2022 (tháng 6 đến tháng 8) được lựa chọn dựa trên tiêu chí phòng bán hết nhanh nhất, số lượng tour trọn gói và combo bán chạy nhất, việc di chuyển dễ dàng...

Đà Nẵng

Thác Thần Mặt Trời là điểm hút khách mới ở Bà Nà Hills. Ảnh: Sun World Ba Na Hills

Đà Nẵng hút du khách với nhiều hoạt động dịp hè, trong đó có lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng 2022" kéo dài suốt tháng 7, lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản vào 15/7... Thành phố biển có hơn 4.100 chỗ lưu trú, theo Agoda. Còn theo Best Price, khu du lịch Bà Nà Hills được làm mới khá nhiều để hút khách, không bị nhàm chán so với hoạt động cũ. Các khách sạn chủ yếu nằm sát bờ biển, tiện cho cả gia đình vui chơi ngoài trời. Tour ngắm Đà Nẵng từ trực thăng cũng thích hợp với du khách muốn có trải nghiệm mới lạ. Ngoài ra, khách đến Đà Nẵng thường kết hợp tham quan Hội An trong ngày.

Nha Trang

Bãi biển xanh ngắt và bờ cát vàng mịn là điều hút khách đến Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Nha Trang được Vietravel ghi nhận là một trong những điểm đến hot dành cho các nhóm gia đình 4-6 người, theo tour trọn gói hay các combo. Thành phố Nha Trang không quá lớn, trục đường chính Trần Phú chạy dọc bãi biển, với các dịch vụ tập trung, tiện lợi cho khách du lịch. Nha Trang có nhiều trải nghiệm thiên nhiên như tour đảo, lặn biển, chèo SUP, tắm bùn, cắm trại ở núi Cô Tiên... Điểm đến cũng có công viên VinWonders và bảo tàng Hải dương học để trẻ em vui chơi và học hỏi. Ẩm thực tại Nha Trang cũng là một điểm mạnh.

Hạ Long

Giao thông thuận lợi từ Hà Nội là điều hút khách đến Hạ Long. Ảnh: Jimmy Tran/Shutterstock

Hạ Long có lợi thế gần Hà Nội và sát biển, việc di chuyển dễ dàng với các tuyến cao tốc nên theo BestPrice, các phòng nghỉ ở đây thường được bán hết nhanh chóng, nhất là vào dịp cuối tuần. Trải nghiệm du lịch ở Hạ Long khá đa dạng, từ tắm biển đến đi du thuyền, tham quan khu vui chơi, công viên nước Sun World và Tuần Châu, ngắm vịnh di sản từ trực thăng. Hải sản ở Hạ Long nổi tiếng ngon, với nhiều món ăn đặc trưng khác như bún bề bề, bún cù kỳ, chả mực, sửa chua trân châu...

Quy Nhơn

Cảnh sắc Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Phạm

Theo ghi nhận của Vietravel, Quy Nhơn là điểm đến ven biển hút khách hè năm nay, phù hợp để gia đình đông người nghỉ dưỡng. Thành phố có cảnh quan đẹp, nhiều đảo hoang sơ, bãi biển sạch và đồ ăn ngon, được mệnh danh là Maldives của miền Trung. Tổ hợp không gian khoa học, nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học mới khánh thành là điểm thú vị cho chuyến nghỉ dưỡng kết hợp học tập của trẻ em. Ngoài ra, giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn diễn ra ngày 12/6 dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách, đem lại không khí sôi động cho thành phố biển.

Phú Quốc

Phú Quốc tuy đang phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ mà nhiều du khách muốn trải nghiệm. Ảnh: Shutterstock

Dù tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa, Phú Quốc vẫn được yêu thích vì có nhiều khu vui chơi, phù hợp cho trẻ nhỏ khám phá và học tập, như khu vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, Sun World Hòn Thơm... Các điểm du lịch ở thành phố đảo được chia làm 4 khu chính là: Khu trung tâm thị trấn Dương Đông, Nam đảo, Bắc đảo và Đông đảo, phù hợp để vui chơi dài ngày mà không bị chán. Theo Agoda, Phú Quốc có gần 1.100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đáp ứng được lượng khách lớn.

Phú Yên

Phú Yên hút khách nhờ hiệu ứng đám đông khi nhiều bạn trẻ đăng ảnh đẹp lên các nhóm tư vấn du lịch. Ảnh: Lê Phương Tùng

Ngoài các địa danh trên, VnExpress chọn thêm Phú Yên là điểm đến mới nổi, dự kiến đông khách hè này. Từ tháng 5, trên các hội nhóm du lịch, lượng bài tư vấn cách đi lại và ăn uống ở Phú Yên đã chiếm tỷ lệ khoảng 60%. Phú Yên hút giới trẻ vì nhiều nơi chụp hình đẹp. Các địa danh được nhắc đến là Ghềnh Đá Đĩa, Bãi Xép, Mũi Điện, nhà thờ Mằng Lăng... gần đây là tháp Nghinh Phong, ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa. Ngoài ra Phú Yên còn được chú ý nhờ ẩm thực phong phú, giá rẻ. Di chuyển đến Phú Yên cũng rất thuận tiện.

Trung Nghĩa