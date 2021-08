Phụ nữ mang thai tiêm vaccine phòng Covid-19 ở đâu?

Mẹ bầu tiêm vaccine Covid-19 tại bệnh viện có cấp cứu sản khoa, thực hiện khám sàng lọc, đảm bảo tính an toàn.

Hiện nay, theo Quy định mới nhất của Bộ Y tế trong giai đoạn này, nhóm đối tượng phụ nữ đang mang thai từ tuần thai thứ 13 sẽ được khuyến cáo tiêm vaccine Covid-19 tại bệnh viện có cấp cứu Sản khoa. Điều này tốt cho thai phụ có thể an tâm chủng ngừa vaccine, đảm bảo tính an toàn cao.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, giai đoạn trước 13 tuần thai kỳ có thể gây ra các dị dạng thai, vì vậy chuyên gia thường khuyến tiêm vaccine sau giai đoạn này. Không riêng vaccine Covid-19, đối với tất cả các vaccine khác như: Bạch hầu, ho gà, uốn ván; sởi; cúm mùa..., khi thực hiện tiêm chủng ở bất cứ đơn vị nào, những người bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế cũng sẽ được đào tạo bài bản, chuyên sâu về vấn đề khám sàng lọc, xử lý phản vệ sau tiêm nếu có.

Từ ngày 14/8, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng mở đăng ký chích vaccine Covid-19 miễn phí cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên và đăng ký theo dõi thai kỳ tại tại 2 cơ sở:

- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình)

- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên)

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe bản thân, thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Bộ Y tế cấp phép để triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho sản phụ, đây là niềm vui và đáp ứng sự mong chờ của rất nhiều mẹ bầu. Với năng lực về chăm sóc sản khoa, khả năng cung ứng và lưu trữ vaccine, thực hành tiêm chủng an toàn, đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, bệnh viện thực hiện việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần thai trở lên. Việc tiêm ngừa sẽ giúp thai phụ phòng tránh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đây cũng là một trong những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước tình hình phức tạp của dịch bệnh.

Khi thai nhi được 13 tuần tuổi và thai phụ đang thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nếu muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19, hãy thông báo với bác sĩ hoặc đăng ký theo mẫu của bệnh viện. Sau khi được hẹn ngày tiêm, các bác sĩ sẽ tư vấn về việc tiêm ngừa, hướng dẫn cụ thể về khám sàng lọc trước tiêm, điền phiếu đăng ký, đồng ý tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm.

Về việc thăm khám trước tiêm, thai phụ sẽ được sàng lọc thường quy để đảm bảo thai phụ khỏe mạnh, thai nhi phát triển bình thường, không có vấn đề liên quan đến cấp cứu sản khoa hay các dấu hiệu khác của thai kỳ. Thai phụ sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí theo chương trình tiêm chủng.

Việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và biến chứng thai kỳ liên quan đến Covid-19 ở thai phụ khiến việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này trở nên cấp thiết.

Vì sao phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine phòng Covid-19?

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, dù có thai hay không, nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ có thai và người bình thường là tương đương nhau. Tuy nhiên, gánh nặng bệnh tật của phụ nữ mang thai rất nặng so với người bình thường. Nếu phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19, thì dù không có triệu chứng cũng gây sốt, mệt mỏi... Thai nhi có nguy cơ sinh non, nguy cơ lây nhiễm, mẹ thở máy, chạy ECMO, dùng kháng sinh liều cao... thậm chí có thể đe dọa tính mạng, tốn kém chi phí điều trị. Bệnh chuyển biến ở những phụ nữ có thai bệnh sẽ nặng hơn nhiều so với phụ nữ không mang thai. Nếu nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2, mẹ có thể diễn biến bệnh nặng nề hơn. Do vậy, các chuyên gia khuyến khích phụ nữ đang có thai, chuẩn bị mang thai phải phòng chống Covid-19 bằng cách chích ngừa, tuần thủ 5K để bảo vệ mình và thai nhi.

Vaccine có an toàn cho phụ nữ đang mang thai không? Theo các chuyên gia thì cho đến nay, trong đa số trường hợp, những vaccine chỉ mang tính kháng nguyên, không phải vaccine sống giảm độc lực được cho phép tiêm ở phụ nữ mang thai. Đối với vaccine sống giảm độc lực ngay cả khi chích và phát hiện có thai, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên có bất cứ can thiệp nào đến thai nhi, mà chỉ tiếp tục theo dõi.

Việc tiêm vaccine không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi, nên phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú mẹ hoàn toàn có thể yên tâm tiêm vaccine Covid-19 (trừ vaccine Sputnik V). Thậm chí, việc tiêm cho thai phụ không chỉ tạo được miễn dịch cho chính bản thân người mẹ, mà còn có khả năng tạo được miễn dịch cho thai nhi vì kháng thể được truyền qua nhau thai.

Với người bình thường, việc mắc Covid-19 đã vất vả và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và điều này còn khó khăn hơn gấp nhiều lần nếu xảy ra với phụ nữ mang thai. Nhiễm Covid-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ mà còn thai nhi trong bụng. Vì vậy, phụ nữ mang thai nếu có cơ hội hãy tiêm vaccine phòng Covid-19 càng sớm càng tốt, bên cạnh đó cần hạn chế tiếp xúc, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo ở mức độ cao để bảo vệ sức khỏe của bản thân, thai nhi trong bụng.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai.

Mong muốn không để mẹ bầu đơn độc trong suốt thai kỳ và hành trình "vượt cạn", Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đủ điều kiện để phòng chống dịch và vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ khám khám thai, sinh con ăn toàn mùa dịch cho khách hàng. Vì vậy mẹ bầu hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ thai sản theo yêu cầu, thai sản trọn gói đồng thời tiêm ngừa miễn phí vaccine Covid-19 để có thể yên tâm đón con yêu trong mùa đại dịch.

