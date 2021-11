Vừa nhận bàn giao nhà tại The Peak vào ngày 16/11 vừa qua, bà Bùi Thị Hiền cho biết trước đây thường chọn mua biệt thự rồi giao cho kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng tiến hành thay đổi cho đúng ý của mình. Vì vậy khách hàng này khá tốn thời gian và công sức vì phải liên tục đến tận nơi giám sát. Còn khi mua căn hộ The Peak không gian thiết kế phù hợp với sở thích nên bà không cần phải thay đổi, chỉnh sửa nữa.



Bà Hiền đánh giá cao về việc Phú Mỹ Hưng giao nhà đúng thời hạn, giúp khách hàng chủ động trang trí căn nhà, cân đối thời gian cho các công việc khác. Một điểm cộng khác là toàn khu bố trí an ninh 24/7 đảm bảo cho cư dân không gian sống an toàn, công viên Sakura Park thoải mái cho hai vợ chồng tản bộ mà vẫn đảm bảo các yêu cầu 5K phòng chống dịch an toàn.



Còn anh Lưu Chí Công đã luôn theo sát dự án hai năm qua từ khi chọn mua sản phẩm The Peak và rất vui khi công trình về đích đúng hẹn. Anh Công khá ấn tượng với điểm nhấn của dự án là công viên hoa anh đào cùng thác nước đẹp, quy hoạch tổng quan khoa học và hài hòa về phong thủy.



"Sản phẩm này tôi mua để ở và cảm nhận thực tế khi nhận nhà là tiện ích mang đến trải nghiệm và cảm xúc tốt, điều này không hẳn có tiền là có thể mua được", anh Công vui vẻ nói.