Phó thủ tướng yêu cầu thủy điện Đa Nhim hỗ trợ người dân bị lũ quét

Lâm ĐồngThủy điện Đa Nhim phải tính toán hỗ trợ cho người dân ở xã D'ran bị thiệt hại, ảnh hưởng do xả lũ, theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Đề nghị được Phó thủ tướng đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 21/11, sau khi kiểm tra thiệt hại mưa lũ ở xã D'ran. Ông đề nghị bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ có nhà sập, bị cuốn trôi hoặc không thể tiếp tục sinh sống ở vị trí cũ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp. Ảnh: Khánh Hương

Trước đó, khuya 19/11, mưa lớn cùng với hồ Đơn Dương (Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi) xả hơn 2.500 m3/s, khu dân cư dưới chân đập ở D'ran và Ka Đô thiệt hại nặng. Lũ gây sạt lở, ngập úng toàn bộ 31 thôn; nước dâng 1-3 m làm 756 nhà ngập, hơn 15 nhà sập hoặc bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã di dời 600 người và cứu hộ 165 trường hợp.

Tài sản của người dân hư hỏng sau lũ quét. Ảnh: Thái An

Liên quan đến sạt lở đèo Mimosa, Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sửa chữa, cố gắng thông xe trong 10 ngày; đồng thời mời chuyên gia đánh giá nguyên nhân sạt lở tại các tuyến đèo để có phương án phòng ngừa.

Nguồn hỗ trợ 200 tỷ đồng từ Trung ương phải được giải ngân ngay để tỉnh khắc phục hậu quả. Địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ dân sinh, nhà cửa, hoa màu.

Mưa lũ những ngày qua ở Lâm Đồng khiến 4 người tử vong, một người mất tích, một người bị thương; hơn 1.137 hộ phải di dời. Toàn tỉnh có khoảng 1.640 ha cây trồng hư hại, chủ yếu rau màu, nhiều nhất tại D'ran (300 ha), Ka Đô (150 ha), Quảng Lập (150 ha) và Quảng Phú (hơn 50 ha).

Toàn tỉnh ghi nhận 33 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu, chia cắt, gây khó khăn cho cứu hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm. Thiệt hại ban đầu về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và thủy sản khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khánh Hương - Trường Hà