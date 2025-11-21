Khu dân cư dưới chân đập Đa Nhim tan hoang sau lũ

Tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, hồ Đơn Dương (Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi) xả hơn 2.500 m3/s về hạ lưu, làm khu dân cư dưới chân đập thuộc xã D'ran, Ka Đô ngập nặng. Chính quyền phải di dời khoảng 1.500 người ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ngày 20/11, nước vẫn còn ngập nhiều nhà dân. Phần lớn tài sản trong nhà không kịp di dời, kê cao đã hư hỏng sau khi bị ngâm nước kéo dài.
Người dân cho biết nước lũ dâng cao khoảng 3 m tính từ nền nhà, rác vẫn còn bám trên mái sau khi toàn bộ ngôi nhà bị ngập.
Ngôi nhà bên đường bị lũ làm hư hại, đất đá phía ngoài tràn vào.
Đồ đạc, thiết bị điện tử bị nước cuốn trôi ra phía sau nhà.
Anh Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi, xã D'ran, cho biết hơn 20 năm nay chưa gặp trận lũ nào lớn như vậy. Dù nghe thông báo xả lũ, gia đình không nghĩ nước lên nhanh, đến khi phát hiện thì đã muộn, chỉ kịp chạy thoát, bỏ lại toàn bộ tài sản cho dòng nước cuốn đi.
Xe máy cùng nhiều tài sản của người dân bị dòng lũ cuốn trôi, dạt ra vườn.
Một người men theo bờ sông tìm lại tài sản của mình khi nước lũ rút vào chiều qua.
Lũ cũng làm ngập quốc lộ 27. Nhiều ôtô không kịp di dời lên cao bị nước nhấn chìm, hư hỏng.Ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'ran, cho biết mưa lũ làm hơn 700 nhà bị ngập, 15 căn sập hoặc bị cuốn trôi; hơn 1.000 ha hoa màu ngập úng, hư hỏng. Nhiều tuyến đường, trường học và hạ tầng bị tàn phá, thiệt hại ước hơn 161 tỷ đồng.
Ôtô bị dòng nước cuốn vào hiên một nhà dân, hư hỏng nặng.
Ông Đỗ Minh Lộc, Phó tổng giám đốc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, cho biết nước về hồ vượt cao trình thiết kế hơn 1.043 m nên nhà máy buộc phải xả bằng đúng lưu lượng nước vào. Công ty đã khuyến cáo chính quyền sơ tán người dân ở vùng trũng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm lũ, hạn chế gây ngập cho hạ du.
Rác thải theo nước lũ trôi dạt vào khu dân cư nằm sát sông Đa Nhim
Ngoài hồ Đơn Dương, nhiều hồ khác xả lũ, cùng với mưa lớn khiến nước dâng ở vùng hạ du. Hồ thủy điện sông Ba Hạ (Đăk Lăk), dung tích 350 triệu m3, chiều 19/11 xả tới 16.100 m3/s – mức cao nhất từ trước đến nay, khiến hạ lưu ngập sâu, giao thông chia cắt.
Tại Lâm Đồng, hồ thủy điện Đại Ninh xả lũ làm nhiều vùng trũng xã Ninh Gia ngập nặng; 87 hộ bị ngập nhà, khoảng 65 ha hoa màu, cà phê chìm trong nước, một cầu treo bị cuốn trôi. Chính quyền phải sơ tán hơn 100 hộ dân.
Phước Tuấn - Trường Hà
