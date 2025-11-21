Khu dân cư dưới chân đập Đa Nhim tan hoang sau lũ

Ôtô bị dòng nước cuốn vào hiên một nhà dân, hư hỏng nặng.

Ông Đỗ Minh Lộc, Phó tổng giám đốc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, cho biết nước về hồ vượt cao trình thiết kế hơn 1.043 m nên nhà máy buộc phải xả bằng đúng lưu lượng nước vào. Công ty đã khuyến cáo chính quyền sơ tán người dân ở vùng trũng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm lũ, hạn chế gây ngập cho hạ du.