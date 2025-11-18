Phó bí thư Vĩnh Long được giới thiệu làm Chủ tịch Tây Ninh

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định điều động nhân sự của Ban Bí thư được công bố sáng 18/11, tại Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông Hẳn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thay ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Lê Văn Hẳn. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Hẳn 55 tuổi quê Trà Vinh, là Thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Hành chính, cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. Ông từng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Càng Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Việc điều động ông Hẳn nằm trong chủ trương tất cả chủ tịch tỉnh thành không phải người địa phương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, .

Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh rộng hơn 8.500 km2, dân số hơn 3,2 triệu. Tỉnh giáp Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Vương quốc Campuchia.

Nhiệm kỳ qua, Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng 6,73%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 118,25 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đạt mức tăng trưởng 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam. 5 năm tới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-10,5%, GRDP bình quân đầu người từ 210-225 triệu đồng và không còn hộ nghèo.

