Phe Dân chủ bác tuyên bố 'Iran cũng có tên lửa Tomahawk' của ông Trump

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện bác tuyên bố của ông Trump rằng Tehran cũng sở hữu tên lửa Tomahawk, yêu cầu điều tra vụ tấn công trường học ở Iran.

"Donald Trump nói tên lửa Tomahawk của Iran gây ra vụ tấn công trường nữ sinh khiến 170 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Iran không có tên lửa Tomahawk đâu Donald Trump! Tuyên bố này thật ngớ ngẩn", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 11/3 phát biểu.

Trường tiểu học nữ sinh Shajarah Tayyebeh ở tỉnh Hormozgan bị phá hủy vì trúng tên lửa hôm 28/2, ngày Mỹ - Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran. Thảm kịch khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh.

Iran cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào ngôi trường và công bố các mảnh vỡ của tên lửa thu được tại hiện trường. Một mảnh vỡ có dòng chữ "SDL ANTENNA" (ăng-ten liên kết dữ liệu vệ tinh), vốn là một phần của hệ thống liên lạc trên các biến thể Tomahawk mới nhất của Mỹ. Số hiệu nhận dạng cho thấy linh kiện này được cung cấp cho quân đội Mỹ theo đơn đặt hàng năm 2014.

Mảnh vỡ có dòng chữ Globe Motors và "sản xuất tại Mỹ" được Iran trưng bày tại ngôi trường trúng tên lửa. Ảnh: IRIB

Tổng thống Trump ngày 9/3 tuyên bố Iran "cũng sở hữu một số quả Tomahawk" và không loại trừ khả năng Tehran tập kích trường nữ sinh, song không cung cấp bằng chứng.

Tên lửa hành trình Tomahawk chỉ được Mỹ bán cho một số đồng minh thân cận, gồm Nhật Bản, Australia, Anh và Hà Lan. Dữ liệu công khai cho thấy cả Iran và Israel đều không sở hữu loại vũ khí này.

"Một lần nữa, ông ấy nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu, cho dù sự thật ra sao. Tất cả chúng ta đều biết đó là những lời dối trá, nhưng đối với một vấn đề nghiêm trọng như thế này, điều đó thật kinh khủng. Không một quan chức nào khác trong chính quyền, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, lại tuyên bố tên lửa Iran làm được điều này", ông Schumer nhấn mạnh.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, độc lập và minh bạch để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra tại trường học, cũng như tại sao nhiều dân thường vô tội thiệt mạng một cách bi thảm như vậy.

Schumer cho rằng "thói quen thích gây hỗn loạn" của Tổng thống Trump đang "gây tổn hại cho chính nước Mỹ", khi Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt trên toàn thế giới, kể cả ở Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer trả lời báo chí ở Đồi Capitol ngày 10/3. Ảnh: AP

"Thế nhưng ông Trump lại nói 'nếu nó tăng thì cứ tăng thôi' và 'điều đó không thực sự ảnh hưởng đến chúng ta'", lãnh đạo phe Dân chủ nêu. "Có lẽ những tỷ phú như ông ấy không cần phải lo lắng, nhưng với phần còn lại của chúng ta, cuộc chiến của ông ấy với Iran đồng nghĩa lạm phát ở Mỹ sẽ tăng".

Ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio cần điều trần công khai trước quốc hội về lý do quân đội phải chiến đấu và thiệt mạng ở Trung Đông.

Ông Trump và các quan chức cấp cao trong nội các chưa bình luận về những tuyên bố của ông Schumer. Tổng thống Trump nói rằng Mỹ "đã thắng" ở Iran, nhưng "vẫn còn nhiều việc phải làm" ở quốc gia này.

Khoảng 2.000 người đã chết, trong đó có hơn 1.300 người ở Iran và hơn 600 người ở Lebanon, trong 12 ngày chiến sự. Về phía Mỹ, 8 binh sĩ đã thiệt mạng và 140 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng.

Huyền Lê (Theo Democrats.senate, Anadolu)