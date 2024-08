Pháp loại Argentina ở tứ kết Olympic 2024

PhápBàn duy nhất của Jean-Philippe Mateta giúp chủ nhà Pháp thắng Argentina 1-0 trong trận đấu căng thẳng tại Bordeaux ngày 2/8.

*Ghi bàn: Mateta 5'.

Trước trận đấu trên sân Nouveau Stade de Bordeaux, sự hiềm khích giữa hai đội đã được đẩy lên cực điểm. Cách đây hai năm, Argentina hạ Pháp ở cấp ĐTQG để vô địch World Cup 2022 trong trận chung kết được xem là hay bậc nhất lịch sử. Khi đó, đôi bên đã có những lời qua tiếng lại, nhất là về phản ứng của thủ thành Emiliano Martinez bên phía Argentina. Sau khi vô địch Copa America 2024 hồi tháng trước, một số cầu thủ Argentina đã hát bài hát chế giễu gốc gác châu Phi của đội tuyển Pháp. Vụ việc căng thẳng đến mức FIFA phải vào cuộc, trong khi lãnh đạo cấp cao của hai quốc gia phải lên tiếng dàn hòa.

Hôm qua, khi quốc ca Argentina vang lên ở đầu trận, các CĐV Pháp đã la hét inh ỏi. Vào trận, mỗi lần chạm bóng, cầu thủ khách đều bị la ó.

Mateta đánh đầu, ghi bàn duy nhất giúp Pháp loại Argentina. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh đó, Argentina nhập cuộc có phần căng cứng, và để thủng lưới ngay phút thứ 5. Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Mateta băng cắt, đánh đầu ở cột gần để mở tỷ số cho Pháp.

Chủ nhà tiếp tục lấn lướt ở những phút sau đó, và đáng ra đã nới rộng cách biệt tỷ số nếu Enzo Millot hoặc chính Mateta không bỏ lỡ những cơ hội dứt điểm trong vòng cấm.

Đến giữa hiệp một, Argentina bắt đầu có những pha đáp trả chất lượng. Cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm của Ezequiel Fernandez tưởng như tạo ra một siêu phẩm, nhưng pha bay người cản phá của thủ thành Guillaume Restes đã từ chối bàn gỡ của đội khách. Phút 36, Giuliano Simeone bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho Argentina. Đường chuyền của Cristian Medina đã loại toàn bộ hàng thủ Pháp, nhưng trong tư thế đối mặt khung thành trống, Simeone lại đánh đầu vọt xà.

Trong hiệp hai, trận đấu diễn ra căng thẳng hơn. Những va chạm giữa cầu thủ hai đội khiến trọng tài phải cho bù thêm 10 phút. Pháp lần thứ hai đưa bóng vào lưới Argentina phút 83, nhờ công Michael Olise. Nhưng bàn thắng không được công nhận do Maghnes Akliouche đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương trước đó.

Argentina cũng không thể làm được gì trong thời gian còn lại. Thậm chí, nếu Mateta dứt điểm tốt hơn, đội bóng Nam Mỹ không chỉ thủng lưới một bàn. Tiền đạo đang chơi cho Crystal Palace đã hai lần dứt điểm trúng xà ngang trong những phút cuối.

Cảnh xô xát giữa cầu thủ hai đội sau trận đấu. Ảnh: AP

Sau khi tiếng còi màn cuộc vang lên, cầu thủ hai đội lao vào nhau xô xát vài phút trước khi các nhân viên an ninh can thiệp. Một số cầu thủ Pháp đã chạy vào đường hầm, sau đó trở lại sân chia vui với người hâm mộ. Tiền vệ Enzo Millot của Pháp thậm chí nhận thẻ đỏ dù đã được rút khỏi sân do gây hấn.

Với chiến thắng này, Pháp gặp Ai Cập ở bán kết vào ngày 5/8. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Morocco và Tây Ban Nha.

Quang Huy