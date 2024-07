Phần thưởng dự kiến cho nhà vô địch golf Olympic 2024

Tại Paris 2024, ngoài HC vàng, nhà vô địch golf nam - nữ sẽ nhận ít nhất 50.000 USD tiền thưởng cùng suất đấu bộ giải major trong năm 2025.

Môn golf sẽ diễn ra trên sân Albatross thuộc tổ hợp golf Le Golf National, ngoại ô Paris, chỉ tính thành tích cá nhân cho nam và nữ, đều theo thể thức đấu gậy qua bốn vòng. Nam thi đấu từ ngày 1 đến 4/8, nữ từ ngày 7-10/8.

Sân Le Golf National sẽ là nơi các golfer tranh hai bộ huy chương cá nhân nam - nữ của Olympic Paris 2024. Ảnh: Olympics

Trong phần thưởng cho nhà vô địch môn golf thế vận hội kỳ này, hiện vật đinh là chiếc HC vàng theo mẫu chung cho cả sự kiện với vị trí trung tâm dành cho mảnh thép lấy từ quá trình bảo dưỡng tháp Eiffel.

Bên cạnh vật phẩm độc đáo đó, chủ HC vàng golf ở Paris 2024 cũng sẽ được đặc cách vào thẳng sự kiện chính của các giải major trong năm 2025, gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open cho nam, Chevron Championship, Women's PGA Championship, US Women's Open và Evian Championship áp dụng cho nữ.

Trong khi đó, hiện kim tại chỗ được phát theo định mức 50.000 USD, áp dụng cho tất cả môn trong chương trình thi đấu. Sau đó, phần tiền thưởng này có thể tăng nhưng sẽ phụ thuộc vào năng lực tài chính của Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC).

Đối với hoạt động ghi công bằng tiền, có ít nhất 33 nước sẽ thực hiện, theo Forbes. Mỹ đã lên kế hoạch thưởng 37.500 USD cho vận động viên đoạt HC vàng, 22.500 USD cho HC bạc và 15.000 USD đối với HC đồng. Họ có đến bảy đại diện tại Paris 2024, trong đó có hai gương mặt đang nắm ngôi số một thế giới, gồm Scottie Scheffler (nam), và Nelly Korda (nữ).

Còn Australia cũng đang treo thưởng, dao động từ 15.000 đến 20.000 USD tùy màu huy chương.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Australia đều kém xa Hong Kong (Trung Quốc) về định mức thưởng. Là Đặc khu hành chính trực thuộc Trung Quốc, nhưng đoàn thể thao Hong Kong tại Olympic hoạt động riêng. Họ dự định thưởng 768.000 USD cho các VĐV đoạt HC vàng, 380.000 USD đối với trường hợp nhận HC bạc.

Cũng có một số quốc gia không chi thưởng một lần cho HC vàng. Thay vào đó, họ phát theo năm cho đến Olympic 2028 (New Zealand, 40.000 USD), hoặc trợ cấp trọn đời ở mức 1.000 USD mỗi tháng (Malaysia, Bulgaria), hoặc 10.000 USD mỗi tháng cho đến thế vận hội kỳ tới (Chile, Lithuania, Kosovo).

Dù vậy, không phải NOC nào cũng thưởng cho VĐV lên bục huy chương. Theo Forbes, khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phát ít nhất 100.000 USD khi có đại diện lọt vào top 3 chung cuộc ở bất kỳ môn thể thao nào, kể cả golf.

Quốc Huy