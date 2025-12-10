Phan Rang - Tháp Chàm ngập sâu

Nước ngập nửa bánh xe, nhiều xe chết máy trên đường Thống Nhất, phường Phan Rang (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa). Đường bị ngập cục bộ khoảng 500 m, giao thông tê liệt.
Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong ngày 10/12 tỉnh có mưa vừa, phía bắc và tây có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ 20-60 mm, phía tây có nơi 90 mm. Tổng dung tích 64 hồ chứa (trong đó có 53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) đạt khoảng 85%. Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường.
Ông Thái Quang Hậu, 58 tuổi nhà ở đường Hoàng Hoa Thám dùng bạt chắn ngăn nước tràn vào nhà. Ông Hậu cho biết mưa lớn kết hợp triều cường nên nơi này bị ngập nặng. .
Nước tràn vào nhà dân ven đường Hoàng Hoa Thám, người dân chỉ kịp kê cao đồ đạc.
Nước ngập tràn vào nhà nghệ sĩ Thương Tín khi đang tổ chức đám tang. Hai hôm trước, tài tử vang bóng một thời với "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn" - qua đời ở tuổi 69 tại quê Phan Rang, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông sẽ được an táng vào chiều nay tại quê nhà.
Thanh Tùng