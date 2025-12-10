Phan Rang - Tháp Chàm ngập sâu

Nước ngập nửa bánh xe, nhiều xe chết máy trên đường Thống Nhất, phường Phan Rang (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa). Đường bị ngập cục bộ khoảng 500 m, giao thông tê liệt.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong ngày 10/12 tỉnh có mưa vừa, phía bắc và tây có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ 20-60 mm, phía tây có nơi 90 mm. Tổng dung tích 64 hồ chứa (trong đó có 53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) đạt khoảng 85%. Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường.