Phái viên Nga: Mọi nỗ lực gây sức ép với Moskva đều vô nghĩa

Đặc phái viên của ông Putin nói rằng gây áp lực với Nga là vô nghĩa, thêm rằng một số bên muốn làm gián đoạn đối thoại Moskva - Washington.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên về kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 26/10 cho biết các cuộc đàm phán với đại diện chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kéo dài tới ngày thứ ba, khẳng định Moskva cam kết "đối thoại mang tính xây dựng" với Washington.

Dù vậy, ông cảnh báo rằng mọi nỗ lực nhằm gây sức ép với Moskva đều "vô nghĩa", nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang "trong tình trạng tốt" với mức nợ thấp và thông tin này cần được truyền đạt cho phía Mỹ. "Chỉ có thể đạt được giải pháp cho chiến sự Ukraine một khi nguyên nhân gốc rễ của xung đột bị loại bỏ", quan chức Nga cho hay.

Đặc phái viên Dmitriev cũng cáo buộc "một số bên" đang tìm cách cản trở đối thoại giữa Moskva và Washington. "Chúng tôi đang chứng kiến những nỗ lực lớn nhằm làm gián đoạn mọi cuộc trao đổi giữa Nga và Mỹ, cũng như truyền bá thông tin sai lệch", ông tuyên bố song không đề cập bên cụ thể.

Ông Dmitriev tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Phát viên của ông Putin thông báo đã gặp Anna Paulina Luna, nghị sĩ Cộng hòa đại diện cho bang Florida, thêm rằng chính trị gia Mỹ đang sắp xếp cuộc gặp giữa cơ quan lập pháp hai nước trong tương lai gần để thúc đẩy trao đổi nghị viện.

Dmitriev, người từng học tại đại học Stanford và là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs, là một trong những người am hiểu về Mỹ nhất trong giới tinh hoa Nga. Ông cũng có quan hệ gần gũi với một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ của Tổng thống Trump.

Chuyến thăm Mỹ của ông Dmitriev diễn ra sau khi Tổng thống Trump hôm 22/10 áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất tại Nga, động thái được đánh giá là bước chuyển lớn về chính sách của Mỹ liên quan xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Trump gần đây ngày càng tỏ rất thất vọng với người đồng cấp Putin khi nỗ lực hòa đàm về Ukraine bị đình trệ. Ông đã tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary, với lý do không muốn tiến hành một cuộc gặp "lãng phí".

Tổng thống Putin ngày 23/10 cho rằng lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil rất nghiêm trọng, nhưng ít ảnh hưởng tới kinh tế Nga và cảnh báo rằng động thái này cũng có thể gây tác động ngược đến Mỹ.

"Đây là hành động không thân thiện và không củng cố quan hệ Nga - Mỹ, vốn chỉ mới bắt đầu phục hồi, đồng thời là nỗ lực tăng sức ép", ông Putin nói, nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia "có lòng tự trọng và sẽ không đưa ra quyết định dưới áp lực từ bên ngoài".

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)