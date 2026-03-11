Phái viên Mỹ: Nga phủ nhận chia sẻ dữ liệu tình báo cho Iran

Đặc phái viên Witkoff cho biết Nga phủ nhận chia sẻ thông tin tình báo với Iran trong xung đột Trung Đông, thêm rằng Mỹ tin tưởng điều này.

"Tôi không phải sĩ quan tình báo nên không thể nói cho mọi người biết. Nhưng tôi có thể nói rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần, phía Nga khẳng định họ không chia sẻ thông tin tình báo với Iran. Họ đã nói vậy và chúng ta có thể tin tưởng", đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết hôm 10/3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng ngày nói rằng Tổng thống Trump và đặc phái viên Witkoff đều gửi thông điệp tới Nga rằng "Mỹ sẽ không hài lòng" nếu nước này chia sẻ thông tin tình báo cho Iran. "Họ cũng hy vọng điều đó không xảy ra", bà cho hay.

Điện Kremlin từ chối cho biết liệu Mỹ có phát cảnh báo tới Nga về vấn đề chia sẻ thông tin tình báo cho Iran hay không.

Khói bốc lên sau khi Iran tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28/2. Ảnh: AFP

Báo Washington Post tuần trước trước đó dẫn nguồn tin nói rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có cả tàu chiến và máy bay.

Iran chỉ sở hữu số ít vệ tinh quân sự và chưa có mạng lưới vệ tinh riêng. Dara Massicot, chuyên gia về quân sự Nga tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra rằng Tehran đang thực hiện các cuộc tấn công rất chính xác vào mạng lưới radar cảnh báo sớm, hạ tầng chỉ huy của Washington và đồng minh.

Nicole Grajewski, chuyên nghiên cứu hợp tác giữa Iran và Nga tại Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy, nhận định các cuộc tấn công đáp trả của Iran cho thấy mức độ tinh vi cao. "Họ đang xuyên thủng các hệ thống phòng không", bà nói, lưu ý rằng hiệu quả tấn công của Iran dường như đã được cải thiện so với những xung đột trước đây.

Ít nhất 8 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó 6 người chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trung tâm tác chiến của Mỹ tại Kuwait hôm 1/3. UAV Iran hôm 2/3 cũng đánh trúng cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) bên trong đại sứ quán Mỹ ở Arab Saudi.

Đòn trả đũa của Iran còn phá hủy hàng loạt đài radar mắt thần, trong đó có AN/TPY-2 của tổ hợp THAAD, được Mỹ và đồng minh bố trí ở khu vực.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Iran đang gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

Tehran - Moskva duy trì quan hệ mật thiết trong những năm qua. Mỹ cùng các nước châu Âu từng cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ - Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.

Huyền Lê (Theo AFP)