Pakistan chuyển đề xuất ngừng bắn của Mỹ cho Iran

Hai quan chức Pakistan cho biết đã chuyển đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ phía Mỹ cho Iran, nhưng nước này chưa đưa ra phản hồi.

Các quan chức Pakistan mô tả đề xuất này đề cập đến hàng loạt vấn đề như việc nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Một quan chức Ai Cập tham gia nỗ lực trung gian cho biết thêm rằng đề xuất còn gồm các điều khoản hạn chế việc Iran hỗ trợ các nhóm dân quân vũ trang trong khu vực.

Một đường phố tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi đề xuất này tới Iran thông qua vai trò trung gian của Pakistan, trong bối cảnh Mỹ dường như đang tìm cách chấm dứt xung đột. Pakistan là quốc gia có quan hệ tốt với cả Mỹ lẫn Iran và từng đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt chiến sự.

Kênh Al Jazeera cũng dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Pakistan đã "chuyển một văn bản từ chính quyền Trump tới Iran" và đang chờ phản hồi từ Tehran.

Ngoài ra, cũng có một số thông tin cho rằng các quan chức Mỹ và Iran có thể sẽ gặp nhau tại Islamabad trong những ngày tới.

Iran chưa bình luận về tuyên bố trên, nhưng các quan chức cấp cao nước này để bác bỏ thông tin Tehran đang đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp với Mỹ.

Văn phòng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông tuần qua đã thảo luận với một số đối tác quốc tế về cuộc xung đột, nhưng không phải với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và quân đội Iran cũng phủ nhận tuyên bố từ Tổng thống Trump về các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra.

Theo giới chuyên gia, mọi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nếu diễn ra đều sẽ đối mặt với những thách thức rất lớn. Nhiều yêu cầu mà Washington đưa ra, đặc biệt là về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, rất khó được Tehran chấp nhận. Đồng thời, hiện chưa rõ ai trong chính phủ Iran có thẩm quyền hoặc sẵn lòng đàm phán.

Trước thông tin Mỹ đang triển khai 1.000 quân tới Trung Đông, ông Ghalibaf hôm nay cảnh báo Washington không nên thử thách quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Tehran.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc điều quân. Những gì các tướng lĩnh đã làm hỏng thì binh sĩ không thể cứu vãn, thay vào đó, họ sẽ trở thành nạn nhân cho những ảo tưởng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu", ông viết trên X.

Trong khi đó, ám chỉ về những tiến triển trong đàm phán, Tổng thống Trump hôm 24/3 nói rằng Iran đã "tặng món quà rất lớn" về dầu khí cho Mỹ, một ngày sau khi phát biểu trước các phóng viên rằng Tehran đang rất thiết tha đạt được một thỏa thuận nhằm khép lại xung đột.

Vũ Hoàng (Theo AP, Al JAzeera, Reuters)