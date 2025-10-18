5 xe gầm thấp bán nhiều nhất thị trường Việt Nam tháng 9

Toyota Vios vượt Honda City leo lên đỉnh bảng xếp hạng doanh số tháng 9, Mazda2 giữ hạng ba.
Minh Vũ
Bốn mẫu VinFast dẫn đầu danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 7, với VF 3 bàn giao nhiều nhất với 3.140 xe, xe Hàn vẫn vắng bóng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 dẫn đầu doanh số 6 tháng đầu năm với lượng bán vượt trội so với những mẫu xe còn lại trong bảng xếp hạng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 áp đảo doanh số bán xe so với các mẫu ôtô khác, Mitsubishi Xpander leo lên thứ ba bảng xếp hạng.
Honda Civic Type R chỉ bàn giao một xe trong nửa đầu năm, Accord ở vị trí thứ hai với 17 xe, Pajero Sport đứng thứ ba với 48 xe.