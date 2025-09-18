Quay lại Xe Thứ sáu, 19/9/2025
5 xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 8 tại Việt Nam

Ôtô VinFast độc chiếm 4 trên 5 xe trong bảng xếp hạng doanh số tháng 8, Everest leo lên thứ 5 thay thế CX-5 ở tháng trước.

Thứ năm, 18/9/2025, 10:04 (GMT+7)
VinFast VF 5
1

VinFast VF 5

Doanh số: 2.745
Giá niêm yết: 529 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A+/B-
VinFast VF 3
2

VinFast VF 3

Ôtô của năm 2024
Doanh số: 2.481
Giá niêm yết: 299 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe siêu nhỏ
VinFast Herio Green
3

VinFast Herio Green

Doanh số: 2.395
Giá niêm yết: 499 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A+/B-
VinFast VF 6
4

VinFast VF 6

Doanh số: 2.038
Giá niêm yết: 689 triệu - 749 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Ford Everest
5

Ford Everest

Doanh số: 1.053 (492 - 234 - 327)
 
 
 
Giá niêm yết: 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
