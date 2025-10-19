5 ôtô gầm cao bán nhiều nhất quý III

Bốn mẫu xe của VinFast dẫn đầu doanh số ôtô Việt Nam quý III, VF 5 bàn giao nhiều nhất với 9.144 xe, Toyota Yaris Cross ở hạng 5.
Ôtô VinFast áp đảo những thứ hạng đầu tiên, VF 5 duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, VF 3 giữ thứ hai.
Bốn mẫu VinFast dẫn đầu danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 7, với VF 3 bàn giao nhiều nhất với 3.140 xe, xe Hàn vẫn vắng bóng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 dẫn đầu doanh số 6 tháng đầu năm với lượng bán vượt trội so với những mẫu xe còn lại trong bảng xếp hạng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 áp đảo doanh số bán xe so với các mẫu ôtô khác, Mitsubishi Xpander leo lên thứ ba bảng xếp hạng.