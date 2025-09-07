Ông Zelensky từ chối gặp ông Putin ở Moskva, đề nghị tới Kiev

Ông Zelensky từ chối lời mời của Tổng thống Putin về tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine ở Moskva và đề nghị họp thượng đỉnh tại Kiev.

"Ông ấy có thể đến Kiev", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn được ABC News đăng ngày 6/9. "Tôi không thể đến Moskva khi đất nước đang bị tập kích tên lửa hàng ngày".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 nói "sẵn sàng" họp thượng đỉnh với người đồng cấp Ukraine, song với điều kiện cuộc gặp được tổ chức ở Moskva. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 giải thích rằng ông Zelensky được mời đến thủ đô của Nga "nhằm đối thoại, không phải để đầu hàng".

Theo Tổng thống Ukraine, lãnh đạo Nga "hiểu rõ" tại sao lời mời đến Moskva bị từ chối. Ông cáo buộc người đồng cấp Putin đưa ra đề xuất trên nhằm trì hoãn hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng gặp Tổng thống Nga "dưới bất kỳ hình thức nào".

Ông Zelensky cho rằng ông Putin "đang chơi đùa với Mỹ". "Nếu một người không muốn gặp mặt trong lúc chiến sự đang diễn ra, ông ấy đương nhiên sẽ đề xuất điều mà tôi hay những người khác không thể chấp nhận", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 25/8. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuần này cho biết ít nhất 7 quốc gia, bao gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và ba nước vùng Vịnh, sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, trong nỗ lực chấm dứt chiến sự giữa hai bên. Một trong những mục tiêu chính của ông Trump khi gặp ông Putin tại Alaska tháng trước là thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh song phương hoặc ba bên.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Washington hôm 18/8, Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, Moskva sau đó đưa ra thêm một số điều kiện và khiến cuộc gặp vẫn chưa thể diễn ra.

"Điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng", Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết khi đề cập hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine.

Tổng thống Zelensky ngày 6/9 nói Nga đã phóng hơn 1.300 máy bay không người lái, khoảng 50 tên lửa các loại và thả gần 900 bom lượn nhằm vào Ukraine trong 5 ngày đầu tiên của tháng này. Các cuộc tập kích đã đánh trúng 14 khu vực ở Ukraine.

"Nga đang tìm cách kéo dài xung đột và biến nỗ lực ngoại giao thành trò hề", ông Zelensky cáo buộc. Tổng thống Ukraine kêu gọi các đối tác thắt chặt biện pháp trừng phạt với Nga, tăng cường chuyển giao vũ khí cho Kiev và hạn chế hoạt động giao thương dầu mỏ, khí đốt của Moskva.

Tổng thống Putin ngày 3/9 cho biết các bên đang đứng trước cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine thông qua đàm phán "nếu lẽ phải thắng thế", nhưng cũng cảnh báo rằng Moskva sẵn sàng kết thúc cuộc chiến bằng vũ lực nếu đó là phương cách duy nhất.

Phạm Giang (Theo ABC News, Euronews)