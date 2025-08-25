Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi gặp trực tiếp ông Putin

Tổng thống Zelensky hối thúc gặp trực tiếp người đồng cấp Nga, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine hôm 24/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết "thúc đẩy Nga đi đến hòa bình". "Cuộc đàm phán giữa hai lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", ông nói và kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông thêm rằng cả Mỹ và châu Âu đều nhất trí rằng Ukraine "chưa giành chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thua".

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Zelensky tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine ngày 24/8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 họp thượng đỉnh với lãnh đạo Nga ở Alaska, sau đó gặp ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết đang thu xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, cũng như có thể tổ chức hội nghị ba bên "nếu mọi thứ suôn sẻ".

Tuy nhiên, hy vọng về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine mờ nhạt khi Moskva loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ngay lập tức. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc các nước phương Tây tìm kiếm "cái cớ để ngăn cản đàm phán", đồng thời chỉ trích ông Zelensky vì "yêu cầu cuộc gặp ngay lập tức bằng mọi giá".

Ông Lavrov khẳng định hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine sẽ chỉ diễn ra nếu đủ các điều kiện như Ukraine không gia nhập NATO, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và hai bên cần thảo luận về lãnh thổ.

Nga và Ukraine ngày 24/8 cho hay mỗi bên đã trao trả 146 tù binh, đợt trao đổi mới nhất kể từ khi hai bên đạt được sự đồng thuận hiếm hoi trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, chỉ trích Ukraine chậm trễ trao trả thường dân về tỉnh Kursk, cho biết hơn 20 người đang chờ đợi được trở về nhà. "Nga đang phải tham gia những cuộc mặc cả khó khăn để đưa thường dân trở về", ông nói.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)