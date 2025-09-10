Ông Zelensky: Nga muốn chiếm Donbass trong tối đa 4 tháng

Tổng thống Ukraine cho biết ông Putin đã nói với phía Mỹ rằng lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass trong tối đa 4 tháng tới.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người Mỹ, Nhà Trắng và đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Donald Trump rằng ông ấy sẽ giành Donbass trong vòng 2-3 tháng, tối đa là 4 tháng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được ABC News phát hôm 9/9.

Vùng công nghiệp trọng yếu Donbass ở miền đông Ukraine bao gồm Donetsk và Lugansk, hai trong số 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi cuối năm 2022. Nga sau đó đã tiến hành các chiến dịch tiến công để kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, nhưng chưa thể đẩy lùi được lực lượng Ukraine ra khỏi khoảng 1/3 diện tích mà họ đang phòng thủ ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở thành phố Uzhhorod ngày 5/9. Ảnh: AFP

Tính đến cuối tháng 8, Nga kiểm soát 46.570 km2, tương đương 88% diện tích Donbass. Quân đội Ukraine vẫn nắm giữ một số thành trì quan trọng ở Donetsk như các thành phố Slovyansk, Kramatorsk, Kostyantynivka, tạo thành một phần quan trọng trong "vành đai pháo đài" ở miền đông chặn đà tiến của Nga.

Tại hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8 với ông Trump, ông Putin được cho là đã đưa ra đề xuất Ukraine rút quân khỏi những khu vực đang kiểm soát tại Donestk để đổi lấy việc đóng băng mặt trận dọc theo phần còn lại của chiến tuyến.

"Đó là khu vực kiên cố nhất với lực lượng phòng thủ có năng lực chiến đấu nhất. Nó giống như pháo đài, và nếu chúng tôi rút quân, để Nga chiếm toàn bộ Donbass, ai có thể đảm bảo họ sẽ không tiến thêm 90 km nữa về Kharkov. Ông Putin luôn muốn giành được Kharkov", ông Zelensky nói thêm, lý giải nguyên nhân Ukraine không thể nhượng bộ Donbass.

Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Ukraine.

Ông Zelensky hôm 9/9 cáo buộc Nga không kích vào Donetsk khiến một quả bom lượn rơi xuống đám đông đang chờ nhận lương hưu ở làng Yarova, cách tiền tuyến chưa đầy 10 km, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.

Tổng thống Ukraine lên án cuộc tấn công này và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng áp lực lên Nga. "Thế giới không được ngồi yên. Mỹ, châu Âu và G20 phải phản ứng quyết liệt", ông Zelensky nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song Moskva nhiều lần khẳng định không nhắm vào dân thường mà chỉ tập kích mục tiêu quân sự hoặc liên quan đến quân sự.

Bản đồ vùng Donbass. Đồ họa: Telegraph

Sau cuộc gặp cấp cao với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18/8, ông Trump thông báo đang sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine. Ông Putin hôm 3/9 cho biết sẽ gặp trực tiếp ông Zelensky, nhưng chỉ tại Moskva.

"Tôi không thể đến Moskva khi đất nước tôi đang bị tên lửa tấn công mỗi ngày. Ông Putin hiểu rõ điều đó. Ông ấy nói vậy chỉ để trì hoãn cuộc gặp mà thôi. Tổng thống Nga đang chơi đùa với Mỹ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga liên tục đạt bước tiến tại tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây, tập trung hỏa lực và điều động thêm lực lượng từ các mặt trận khác tới để dồn sức tấn công. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky đầu tuần này cho biết Nga có quân số gấp ba lần Ukraine ở một số khu vực, thậm chí lên tới 6 lần ở những địa điểm mà Moskva tập trung lực lượng.

Huyền Lê (Theo ABC News, Politico)