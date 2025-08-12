Ông Zelensky: Nga không có dấu hiệu chuẩn bị cho hòa bình

Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đang chuẩn bị lực lượng cho các cuộc tấn công mới, thay vì sẵn sàng chấm dứt xung đột.

"Hôm nay, cơ quan tình báo quân sự đã báo cáo với tôi về những điều lãnh đạo Nga kỳ vọng cũng như những gì ông thấy thực sự đang chuẩn bị, nhất là các hoạt động quân sự. Ông ấy rõ ràng không chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk nói ngày 11/8.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm Nga đang điều động quân đội chuẩn bị cho các hoạt động mới trên lãnh thổ Ukraine, nhưng không nêu cụ thể. Lãnh đạo Ukraine khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga nhận được tín hiệu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Áo ngày 16/6. Ảnh: AP

Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên Bộ tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine, cùng ngày cũng nói rằng Nga đang điều động một số đơn vị tại tỉnh Zaporizhzhia để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.

Tuyên bố từ Kiev được đưa ra trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp thượng đỉnh ở bang Alaska vào ngày 15/8 để bàn về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Lãnh đạo Ukraine đã cảnh báo không nên nhượng bộ trước những yêu cầu của phía Nga, nhấn mạnh điều này sẽ không khiến Moskva dừng chiến sự. Truyền thông nhận định Kiev đang lo ngại lãnh đạo Nga - Mỹ có thể đạt thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)