Ông Zelensky: 'Chiến thắng của Ukraine sẽ thay đổi thế giới'

Phát biểu trước quốc hội Anh, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng trước Nga và kêu gọi London cùng các nước khác cung cấp chiến đấu cơ.

"Chúng ta đều biết Nga sẽ thua và chúng ta cũng hiểu chiến thắng của Ukraine sẽ thay đổi thế giới, sự thay đổi mà thế giới cần từ rất lâu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc hội Anh hôm nay. "Sau khi chúng tôi giành chiến thắng, bất kỳ bên gây hấn nào, dù lớn hay nhỏ, sẽ biết điều gì đang chờ đợi họ nếu tấn công trật tự quốc tế".

Lãnh đạo Ukraine khẳng định "tự do sẽ chiến thắng", kêu gọi Anh và các nước khác gửi chiến đấu cơ để cung cấp "đôi cánh tự do". "Chúng tôi có tự do, hãy cho chúng tôi đôi cánh để bảo vệ nó", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nghị sĩ Anh ngày 8/2. Ảnh: AFP.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga, cho tới khi nước này "bị tước bỏ mọi khả năng tài trợ cho cuộc chiến". Ngay trước khi Tổng thống Ukraine tới Anh, London đã ban bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 8 thực thể và 6 cá nhân Nga.

Lãnh đạo Ukraine cảm ơn chính phủ Anh đã cung cấp vũ khí để họ bảo vệ dân thường. "London đã đứng về phía Kiev ngay từ những ngày đầu, từ những giây phút đầu tiên của cuộc xung đột. Các bạn đã dang tay giúp đỡ khi thế giới vẫn chưa hiểu phải phản ứng thế nào", ông Zelensky nói.

Sau khi các nước phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chủ lực, Ukraine đang thúc giục họ chuyển giao tiêm kích chuẩn NATO. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước châu Âu vẫn từ chối, do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.

Phản hồi lời kêu gọi từ ông Zelensky, phát ngôn viên của ông Sunak ngày 8/2 cho biết Thủ tướng Anh đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng xác định xem London có thể cung cấp loại máy bay nào. "Nhưng rõ ràng đây là một giải pháp về lâu dài chứ không phải có thể thực hiện trong thời gian ngắn", phát ngôn viên nói.

Tổng thống Zelensky: Chiến thắng của Ukraine sẽ thay đổi thế giới Nhân viên và quan chức chính phủ Anh vỗ tay chào mừng ông Zelensky tới số 10 Phố Downing ngày 8/2. Video: Sky News.

Chuyến thăm Anh của Tổng thống Ukraine Zelensky đánh dấu chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Hồi tháng 12/2022, Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ và phát biểu trước quốc hội nước này, kêu gọi phương Tây duy trì dòng chảy vũ khí và viện trợ tới Ukraine. Trên đường từ Mỹ về Ukraine, ông Zelensky dừng chân ở Ba Lan và gặp Tổng thống Andrzej Duda.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Anh, Tổng thống Ukraine sẽ tới Paris để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong ngày 8/2. Ông Zelensky dự kiến tới Brussels, Bỉ, ngày 9/2, để gặp các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Anh là quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Họ đã hỗ trợ quân sự 2,3 tỷ bảng (hơn 2,7 tỷ USD) cho Kiev trong năm 2022 và cam kết ủng hộ khoản tương tự vào năm 2023. Anh cũng thực hiện chương trình huấn luyện cho 10.000 lính bộ binh Ukraine trong 6 tháng qua và sẽ đào tạo thêm 20.000 người nữa trong năm nay. Hồi tháng 11/2022, Thủ tướng Anh Sunak đã tới thủ đô Kiev, Ukraine, sau khi nhậm chức vào tháng 10.

Ngọc Ánh (Theo Sky News/AFP)