Ông Zelensky chỉ trích Nga tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Zelensky chỉ trích quân đội Nga hành động không khác gì "khủng bố", cáo buộc Moskva phạm "tội ác chiến tranh" ở Bucha khi phát biểu tại LHQ.

Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể lại những gì ông đã thấy khi thị sát thị trấn Bucha ở ngoại ô Kiev, cáo buộc lực lượng Nga phạm nhiều "tội ác" ở đất nước của ông, thêm rằng những hành động này không khác gì "khủng bố".

"Tôi đang phát biểu thay những người đang tưởng nhớ thân nhân thiệt mạng mỗi ngày, những dân thường bị bắn vào đầu sau khi bị tra tấn, một số người bị hạ sát trên đường phố", ông nói, đề cập đến cáo buộc "thảm sát" ở Bucha.

Lãnh đạo Ukraine thêm rằng ông tin Nga "sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi người để biện minh cho hành động của họ" ở Ukraine.

Moskva có thể sẽ nói các video đều được dàn dựng, theo Zelensky, nhưng ông khẳng định Ukraine có bằng chứng là "những hình ảnh vệ tinh" để cho thấy những gì thực sự xảy ra ở Bucha, đồng thời thêm rằng Kiev có thể "tiến hành các cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch".

"Vụ thảm sát ở Bucha chỉ là một trong nhiều sự việc mà họ đã làm trên lãnh thổ chúng tôi trong 41 ngày qua", Zelensky nói. "Vẫn còn nhiều thị trấn, làng mạc như vậy, nơi thế giới vẫn chưa biết được toàn bộ sự thật".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm nay. Ảnh: CNN.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh trách nhiệm giải trình đối với Nga là điều "không thể tránh khỏi", khi gọi những hành động của lực lượng Nga là "tội ác chiến tranh".

Cuối bài phát biểu, ông hối thúc Hội đồng Bảo an đứng ra đảm bảo an ninh cho Ukraine, bởi mục đích chính của tổ chức này là "duy trì hòa bình".

"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Nó không có ở Ukraine, dù Hội đồng Bảo an vẫn ở đó. Vậy hòa bình ở đâu? Những đảm bảo mà LHQ cần đảm bảo là gì?", ông nói.

Trong cuộc họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi xung đột Ukraine là một trong những thách thức lớn nhất mà trật tự quốc tế phải đối mặt. "Cuộc chiến ở Ukraine phải dừng lại", ông nói. "Chúng tôi cần các cuộc đàm phán nghiêm túc vì hòa bình, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương LHQ".

Tổng thống Zelensky trước đó đã tới thăm Bucha sau khi xuất hiện các hình ảnh, video cho thấy nhiều dân thường bị sát hại tại đây. Ông cho hay hơn 300 người đã thiệt mạng tại thị trấn này trong thời gian lực lượng Nga kiểm soát Bucha.

Giới chức Ukraine cho biết tới nay khoảng 410 thi thể đã được thu thập ở các làng mạc, thị trấn trong tỉnh Kiev, trong đó các công tố viên và chuyên gia đã khám nghiệm 140 thi thể.

Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova cho rằng đây là "những bằng chứng quan trọng về các tội ác chiến tranh của Nga". Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc này.

Trong cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga đã nhiều lần giải thích lập trường về tình hình ở Bucha, nhưng phương Tây "nhắm mắt, bịt tai" và cố tình phớt lờ quan điểm của Moskva.

"Thông tin đã được chúng tôi đưa ra, nhưng có ấn tượng rằng phương Tây không muốn nghe bất cứ điều gì. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tích cực thúc đẩy quan điểm của mình", Peskov nói.

Điện Kremlin cho rằng cáo buộc về sát hại thường dân ở Bucha là "tin giả" nhằm bôi nhọ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các bức ảnh, video về "thảm sát" ở Bucha đều được dàn dựng nhằm đổ lỗi cho lực lượng Nga.

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)