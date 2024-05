Ông Zelensky cáo buộc Nga cản trở hội nghị hòa bình Ukraine

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tìm cách ngăn cản hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và gây áp lực để các nước tránh dự sự kiện này.

"Nga sẽ không thể cản trở hội nghị thượng đỉnh dù họ đang rất nỗ lực làm điều đó. Nga đang gây áp lực lên các lãnh đạo, công khai đe dọa về sự bất ổn tới nhiều quốc gia", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 29/5.

Ông Zelensky đề cập đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine dự kiến diễn ra tại thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ ngày 15-16/6 mà không có sự tham dự của Nga.

Ukraine muốn coi hội nghị là nơi để gây áp lực lên Nga và thúc đẩy hòa bình theo sáng kiến của mình. Đề xuất hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đưa ra yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, đồng nghĩa Moskva phải từ bỏ cả 4 khu vực mà họ sáp nhập hồi năm ngoái, cùng bán đảo Crimea.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực đảm bảo hội nghị có đông đảo các nước tham dự. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã mời 160 phái đoàn, nhưng không mời Nga và Moskva cũng tuyên bố sự kiện này "không có ý nghĩa". Ông Zelensky tuần trước nói hơn 80 quốc gia đã xác nhận tham gia hội nghị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vilnius, Litva, hôm 11/4. Ảnh: AFP

Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Kiev và nói rằng dự thảo hòa bình được Nga - Ukraine thảo luận vào đầu xung đột năm 2022 có thể là khởi đầu cho tiến trình đàm phán hiện nay.

Dự thảo có 18 điều khoản, đề cập tới tình trạng trung lập và giới hạn quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các bảo đảm an ninh cho nước này khi xung đột kết thúc. Theo đó, Ukraine cam kết đưa trạng thái "trung lập vĩnh viễn" vào hiến pháp, trong khi Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus sẽ là những quốc gia bảo đảm an ninh cho nước này. Dự thảo cũng yêu cầu hoãn đàm phán về tình trạng của các khu vực đang do Nga kiểm soát.

Nga cũng bác bỏ công thức hòa bình của ông Zelensky và cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải tính đến "thực tế mới". Nga đã sáp nhập 4 tỉnh Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk và tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ 4 tỉnh này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)