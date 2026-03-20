Ông Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công mỏ khí đốt Iran

Ông Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công các mỏ khí đốt của Iran và Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận đề nghị này.

"Có. Tôi đã nói với ông ấy đừng làm như vậy, ông ấy sẽ không làm nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 19/3, sau khi được hỏi liệu ông có trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công các mỏ khí đốt của Iran hay không.

"Mọi người biết đấy, chúng tôi hành động độc lập. Mỹ và Israel hợp tác rất tốt. Có sự phối hợp, nhưng đôi khi ông ấy sẽ làm điều gì đó. Nếu tôi không thích, chúng tôi sẽ không làm nữa", lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu cùng ngày khẳng định Israel "hành động riêng lẻ" trong cuộc không kích mỏ khí South Pars. "Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi đình chỉ các cuộc tấn công trong tương lai và chúng tôi đang làm như vậy", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 19/3. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Israel cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tel Aviv đã lôi kéo Washington vào cuộc chiến với Tehran. "Có ai thực sự nghĩ rằng người nào đó có thể bảo Tổng thống Trump phải làm gì không? Thôi nào. Ông Trump luôn đưa ra quyết định dựa trên những gì ông ấy nghĩ là tốt cho nước Mỹ và các thế hệ tương lai", Thủ tướng Netanyahu nói.

Israel hôm 18/3 tấn công mỏ khí South Pars của Iran. Tehran đáp trả bằng cách tập kích cơ sở năng lượng của các nước ở vịnh Ba Tư.

Ông Trump sau đó đăng bài trên mạng xã hội khẳng định "không hay biết" về hành động này của Israel, trong khi các nguồn tin ở Mỹ nói rằng Washington đã nắm rõ thông tin về cuộc tấn công dù không trực tiếp tham gia.

Vụ tấn công South Pars đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong xung đột bùng phát từ ngày 28/2. Israel từng tấn công một số kho nhiên liệu ở Iran, nhưng vẫn kiềm chế không nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên của đối phương.

Hành động đáp trả của Iran khiến Ras Laffan, trung tâm năng lượng của Qatar, chịu thiệt hại diện rộng. Giá năng lượng tăng vọt ngay sau đó và các nhà phân tích cảnh báo tổn thất tại Ras Laffan có thể gây tình trạng thiếu khí đốt kéo dài trên toàn cầu.

Ông Trump từng nói Mỹ đang tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài ba tuần đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ "đánh phá quy mô lớn" tại mỏ South Pars nếu Iran không chấm dứt các cuộc tấn công vào Qatar.

Iran đáp trả với thái độ cứng rắn, tuyên bố sẽ "không kiềm chế" nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của họ tiếp tục bị nhắm tới.

Tổng thống Mỹ khẳng định giá năng lượng sẽ nhanh chóng giảm khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, thị trường vẫn bất ổn do ông Trump không nói rõ chiến dịch ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu, cũng như liệu Mỹ và Israel có chung mục tiêu hay không.

Theo ông Trump, mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời phá hủy năng lực tên lửa và lực lượng hải quân của nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố muốn thay đổi chế độ ở Iran.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN, Guardian)