Ông Trump yêu cầu Iran 'đầu hàng vô điều kiện'

Tổng thống Trump yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện", đồng thời hứa giúp tái thiết kinh tế nước này nếu Tehran tuân thủ và thiết lập bộ máy lãnh đạo mới.

"Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc họ đầu hàng vô điều kiện", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết sau khi Iran đầu hàng, Mỹ và các đồng minh sẽ nỗ lực đưa nước này "trở lại từ vực thẳm hủy diệt, giúp nền kinh tế Iran phát triển, tốt đẹp và hùng mạnh hơn bao giờ hết".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 4/3. Ảnh: AFP

Điều này sẽ phụ thuộc vào việc thiết lập cái mà ông gọi là "một ban lãnh đạo tuyệt vời và có thể chấp nhận được" ở Iran.

Tổng thống kết thúc bài viết bằng một khẩu hiệu mới: "Khiến Iran Vĩ đại Trở lại (MIGA)!", một biến thể từ câu khẩu hiệu quen thuộc "Khiến nước Mỹ Vĩ đại Trở lại" (MAGA).

Ông Trump đăng bài trong lúc Israel tiếp tục ném bom các mục tiêu chính quyền Iran tại thủ đô Tehran và vị trí của lực lượng Hezbollah ở Beirut. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các cuộc không kích từ Mỹ nhằm vào Iran "sắp gia tăng mạnh mẽ".

Quân đội Mỹ hôm nay cho biết 50 chiến đấu cơ đã đánh trúng một hầm ngầm bên dưới khu phức hợp bị phá hủy ở Tehran của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nơi giới lãnh đạo Iran vẫn sử dụng sau khi ông này thiệt mạng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho hay một số nước đã bắt đầu các nỗ lực trung gian hòa giải, song không nêu tên các quốc gia hay cung cấp thêm chi tiết. Ông khẳng định Iran "cam kết hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực" song cũng "không do dự trong việc bảo vệ phẩm giá và quyền uy của đất nước mình".

"Việc hòa giải nên nhắm vào những người đã đánh giá thấp nhân dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này", Tổng thống Pezeshkian nói thêm.

Theo hệ thống của Iran, tổng thống dưới quyền lãnh tụ tối cao nhưng ông Pezeshkian đang phục vụ trong một ủy ban đảm nhận các nhiệm vụ của cố Lãnh tụ Khamenei.

Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối đưa khung thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 5/3, ông nói rằng Mỹ có thể sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch tấn công Iran sau 4-5 tuần, nhưng ông không đặt ra thời hạn nào vì muốn "hoàn thành dứt điểm công việc".

Ông Trump đồng thời cho biết muốn "tham gia vào việc bổ nhiệm" người kế vị ông Khamenei, tuyên bố sẽ không chấp nhận tân Lãnh tụ Tối cao Iran theo đuổi chính sách của người tiền nhiệm Khamenei, điều mà ông cho rằng sẽ khiến Mỹ phải bước vào một cuộc chiến mới trong vòng 5 năm nữa.

Vũ Hoàng (Theo AFP, CNN, Reuters)