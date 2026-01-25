Ông Trump tiết lộ tên của 'vũ khí bí mật' trong chiến dịch đột kích Venezuela

Tổng thống Trump nói lực lượng Mỹ đã sử dụng vũ khí mang tên "Discombobulator" khi đột kích để bắt lãnh đạo Venezuela hồi đầu năm.

Trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng hôm 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vũ khí có tên "Discombobulator" (Máy gây rối loạn) đã được lực lượng nước này sử dụng để vô hiệu hóa thiết bị của đối phương, khi tiến hành chiến dịch đột kích nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sáng 3/1.

"Họ có rocket xuất xứ từ Nga và Trung Quốc nhưng chẳng phóng được quả nào. Họ bấm nút khi chúng tôi tiến vào, song không có điều gì xảy ra cả. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó chúng tôi", ông Trump nói.

Lãnh đạo Mỹ cho biết không được phép nói về khí tài này dù rất muốn. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận khi được đề nghị cung cấp thêm thông tin về "Discombobulator".

Đồn đoán về "vũ khí bí mật" của Mỹ xuất hiện sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 10/1 chia sẻ trên mạng xã hội X bài phỏng vấn với người được cho là vệ sĩ của ông Maduro. Người này mô tả lực lượng Mỹ đã phát ra thứ gì đó như sóng âm cực mạnh khiến họ ngã quỵ và chảy máu mũi, một số còn nôn ra máu. Radar của họ đã đột ngột ngừng hoạt động mà không rõ nguyên nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP

Khi được hỏi về "vũ khí sóng âm bí mật" trong cuộc phỏng vấn hôm 20/1, ông Trump cho biết nước này có những khí tài "mà không ai biết đến", song không nêu tên. Điện Kremlin hôm 21/1 kêu gọi phía Mỹ làm rõ ý ông Trump là gì khi nói về vũ khí bí mật trên.

Vũ khí sóng âm sử dụng sóng âm cường độ cao để làm suy yếu đối phương. Một số loại tạo ra các chùm âm thanh tập trung, gây đau đớn thể chất, thậm chí làm tê liệt khả năng phản kháng của người bị tấn công.

Những loại vũ khí này có thể gây đau đầu, rối loạn thăng bằng, mất phương hướng và tổn thương thính lực vĩnh viễn.

Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai loạt máy bay không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Lầu Năm Góc cho biết 7 quân nhân bị thương trong tổng số gần 200 người được triển khai vào Caracas. Venezuela nói 100 người đã thiệt mạng sau chiến dịch đột kích của Mỹ, trong đó có phần lớn là đội bảo vệ ông Maduro.

Phạm Giang (Theo New York Post)