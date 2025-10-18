Ông Trump thúc giục Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình với Nga

Tổng thống Trump kêu gọi người đồng cấp Zelensky đạt thỏa thuận với Nga, nhưng cũng không bác bỏ hoàn toàn khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra rất thú vị và thân thiện. Tôi nói với ông ấy, cũng như từng nhấn mạnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng đã đến lúc phải chấm dứt giết chóc và đạt thỏa thuận!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/10.

Lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến sự đã gây ra quá nhiều mất mát, Nga và Ukraine nên dừng lại tại vị trí hiện tại. "Hãy để cả hai cùng tuyên bố chiến thắng và chờ lịch sử phán xét", ông Trump viết, nhấn mạnh xung đột đáng lẽ đã không xảy ra nếu ông là tổng thống.

Phát biểu được Tổng thống Trump đưa ra sau cuộc gặp dài khoảng hai giờ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ông Zelensky đến Mỹ với hy vọng thuyết phục được nước này chuyển giao thêm nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk, nhưng ông Trump lại chú trọng làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình hơn là nâng cấp kho vũ khí của Ukraine.

Tổng thống Trump (trái) đón người đồng cấp Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky chúc mừng ông Trump vì đã giúp đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, hy vọng Tổng thống Mỹ có thể mang lại kết quả tương tự cho Ukraine. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẵn sàng "đổi hàng nghìn máy bay không người lái lấy tên lửa hành trình Tomahawk".

Tổng thống Zelensky cho rằng Moskva "lo sợ" tên lửa Tomahawk, nhưng thừa nhận khả năng Kiev được nhận vũ khí này là rất thấp. Lãnh đạo Ukraine nói ông và Tổng thống Trump có trao đổi về vũ khí tầm xa, nhưng "quyết định không đề cập thêm vì Mỹ không muốn để tình hình leo thang".

Khi được hỏi về bài đăng của ông Trump, ông Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ "đã đúng", các bên cần dừng lại ở vị trí hiện tại và đàm phán. Theo một nguồn tin Ukraine, ông Zelensky đã điện đàm với các lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, sau khi ông điện đàm với Tổng thống Putin ngày 16/10 và nhất trí gặp thượng đỉnh ở Hungary.

"Hy vọng chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến mà không phải nghĩ đến Tomahawk", ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng, tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "cũng muốn kết thúc xung đột".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)